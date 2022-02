„Měl jsem to v hlavě už asi deset let. Loni jsme se konečně odhodlali přihlásit, ale závod se kvůli covidu jel jenom na dálku,“ povídá smolař Petr Ratajský, který přišel o závod díky úrazu i v letošním roce. „Jel jsem kluky podpořit jako technický doprovod. Věřím, že příští rok už to konečně vyjde,“ odhodlaně plánuje.

Závod se jel za krásného slunečného počasí, teplota těsně pod nulou, na hřebech mírně pofukovalo. Všichni Lhoťané startovali jako nováčci z osmé, tedy z poslední vlny. První v cíli byl Jan Opletal v čase 5:09.48 hodin.

„Kamarád mně poradil, abych se po startu snažil dostat, co nejblíže ke kraji startovního pole. Tam nebyl takový nával běžkařů, to se mi docela podařilo. Také jsem nebyl dlouho na občerstvovacích stanicích, dal jsem si hlt vody a valil dál, prakticky jsem pořád běžel. Nahoru to šlo v pohodě, to jsem běžel jako blesk, ale dolů z kopce mně nejely lyže - všichni mě předjížděli. Taková menší krize přišla až v samém závěru, konec závodu byl trošku ledový, stopa byla rychlá. Když jsem si po závodě sundal lyže, tak jsem nemohl ani chodit, ale během chvilky to přešlo,“ líčil svoje pocity nedávno padesátiletý Jan Opletal, který byl celkově klasifikovaný na 3 080 místě.

Experti Deníku před derby: Žádné El Clásico ani branky, spíše remíza a boj

Běžkaři z Ostrožské Lhoty nebyli z našeho regionu na slavném závodě sami. Z Bojkovic přijela po čtyřech letech do Bedřichova trojice zkušených závodníků - Pavel Křižka, Josef Uhlík a Martin Kočica, všichni členové místního Sokola. Nejlepší byl Josef Uhlík, který skončil na 1 786 místě s časem 4:08:24.

O pět minut si tak zlepšil svůj osobní rekord z roku 2018. Pro Martina Kočicu to byla první Jizerská 50. Pavel Křižka se oproti roku 2017, kdy se zúčastnil Jizerské 50 naposled, zlepšil téměř o půl hodiny. Slavný lauf zaběhl 53letý borec za 4:30:18.

„Lepší podmínky jsem nezažil a bojím se, že už ani nezažiju. Byla nádherná stopa, skvělé počasí, lepší už to snad být ani nemůže. Měli jsme běžky se skinem (mohérový stoupací pás). Nechali jsme si je namazat od profesionálů, to se nám vyplatilo,“ chválil servis na Jizerské 50 Pavel Křižka.

Bojkovjané míří ještě výš. První březnovou neděli je ve Švédsku jubilejní 100. ročník slavného Vasova běhu, na který jsou premiérově přihlášení. S 90 kilometry je to jeden z nejdelších a také nejslavnějších laufů na světe. „Byl to náš sen, startovné už máme zaplaceno, je to jubilejní ročník, tak jedeme,“ povídá s úsměvem člen Sokola Bojkovice Pavel Křižka.

Ještě dodejme, že Jizerskou 50 nakonec dokončilo 3.798 závodníků ze 4.444 přihlášených. Vítěz Andreas Nygaard z Norska doběhl v čase 1:56:20 a bral za první místo pět tisíc eur. Poslední závodník doběhl v čase 7.49 hodin.

Přes 7 lety byl na vozíku, letos zdolal Jizerskou 50

Slavný závod přináší spoustu příběhů, jeden si prožil také Lhoťan Ondřej Šuránek. Letošní Jizerská 50 byla pro něho velká výzva a také meta, kterou chtěl po těžké a záludné nemoci překonat. Aktivní sportovec, nadšený hokejista, Ondřej Šuránek před sedmi lety nečekaně ochrnul.

Prakticky z ničeho nic přestal chodit. „Najednou jsem se ocitl na vozíku, ochrnul jsem na nohy, nemohl jsem vůbec chodit. Byl jsem v rehabilitačním ústavu v Chuchelné, teprve po půl roce mě trošku rozhýbali. Jenom pomaličku jsem se vracel do normálu. Jsem strašně rád, že jsem závod dokončil. V cíli mně ukápla i slza, pošlu fotky ze závodu masérkám a sestrám do rehabilitačního ústavu v Chuchelné,“ říká Ondřej Šuránek a už plánuje účast na příštím ročníku.

„Byla tu famózní atmosféra, medaili mám, letošní čas je výzva. Na příští ročník chci víc potrénovat,“ hlásí na závěr sedmatřicetiletý Ondřej Šuránek.