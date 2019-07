Běžec Majerčák pomohl ve Švédsku české štafetě k zisku stříbrných medailí

V nominaci na mistrovství Evropy atletů do dvaceti let se Jakub Majerčák objevil na poslední chvíli, v rozběhu pomohl české čtvrtkařské štafetě k postupu, a i když člen Slovácké Slavie Uherské Hradiště do finále běhu na čtyřikrát čtyři sta metrů nezasáhl, nakonec společně s kolegy Ladislavem Töpferem, Filipem Ličmanem, Danielem Lehárem a Matějem Krskem slavil senzační stříbrnou medaili i překonání národního rekordu v kategorii atletů do dvaceti let.

Běžec Majerčák pomohl ve Švédsku české štafetě k zisku stříbrných medailí. | Foto: archiv Slovácké Slavie Uherské Hradiště

„Je to velký úspěch," ocenil výkon českých mládežnických reprezentantů předseda hradišťské atletiky Pavel Kunt. Jako jediný zástupce Slovácké Slavie Uherské Hradiště cestoval do švédského Boras, kde se konal evropský šampionát atletů do dvaceti let, Jakub Majerčák. Svěřenec Ivana Resslera odjel s přáním zasáhnout do bojů o medaile, protože se v nominaci objevil na poslední chvíli, jako člen štafety na čtyřikrát čtyři sta metrů. „To samo o sobě byl obrovský úspěch, protože konkurence na čtvrtkařské trati je v jeho věkové kategorii v České republice obrovská," připomíná Kunt. Sen se Majerčákovi splnil, když společně s Töpferem, Ličmanem a Lehárem nastoupil do semifinálové sestavy. Ve svém rozběhu česká štafeta obsadila druhé místo, které zaručovalo přímý postup do finále. „To se utíkalo jako úplně poslední disciplína programu mistrovství Evropy a pro Česko to byla stříbrná tečka. Sestava, ve které již Majerčáka nahradil Matěj Krsek, doběhla na parádním druhém místě, navíc v národním rekordu kategorie U20 3:08.69 minuty," dodal Kunt.

Autor: Libor Kopl