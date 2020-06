„V regulérním zápase se hraje pouze na vítězství, postup či o medaile, zatímco exhibice by měla být především show pro diváky a fanoušky,“ říká Markéta. Vstupenky na exhibiční utkání jsou k dispozici na www.smsticket.cz. Pozor, kapacita areálu je omezená.

Markéto, jak moc ovlivnila jarní karanténa vaše beachvolejbalové působení? O jak velkou část turnajů jste s Bárou přišly?

Celá mezinárodní sezóna je teď až do října přerušena, většina mezinárodních akcí se buď úplně zrušila, nebo se jich pár odsunulo na pozdní podzim tohoto roku. Především se ale odsunula Olympiáda, což měl být jednoznačně vrchol naší letošní sezóny. Přišly jsme o 95 % turnajů, takže teď trávíme léto víc doma. To je snad jediné pozitivum.

Jak jste trávila čas v karanténě, měla jste čas a prostor trénovat?

Já jsem většinu času pandemie strávila v Los Angeles, kde jsem měla po většinu času možnost trénovat nejen v domácí posilovně, ale také na písku. Čas i prostor na trénink tedy byl, akorát tou dobou člověk moc nevěděl, na co vlastně trénuje. Rušila se jedna akce za druhou, a tak zpočátku trochu chyběla motivace a vize.

Návrat k normálu byl ale asi sladký – získaly jste tři vítězství Beach Series. Máte teď větší chuť do volejbalu?

Zvládly jsme odehrát a vyhrát tři české turnaje z Beach série. Zbylých dvou jsme se ze zdravotních důvodů nezúčastnily, což nás moc mrzelo. Hrát doma se nám totiž běžně v sezóně moc nepoštěstí. Naše cíle a příprava směřují dlouhodobě k turnajům světové série a k účasti na Olympijských hrách. Po dlouhé herní pauze ale byla tahle série českých turnajů velmi příjemné volejbalové zpestření.

Za svou kariéru jste nasbírala spoustu sportovních úspěchů. Je to klišé, ale – ceníte si některého víc než ostatních?

Je těžké si vybrat jen jeden úspěch. Je jich víc, kterých si velmi vážím a mám s nimi spojené krásné vzpomínky a emoce. Každý úspěch se totiž vyvíjel úplně jinak a má svůj vlastní příběh. Ať už jsou to dvě Olympiády nebo dva světovkové tituly vyhrané na domácí půdě – v Praze 2014 a v Ostravě 2018. Po sportovní stránce je ale asi nejcennější titul na majoru ve Vídni v roce 2018, což je takový náš beachový Wimbledon, a s ním úzce spojené prvenství ve světovém žebříčku.

Příští rok vás čeká další velký milník – třetí olympiáda, a to v Tokiu. S jakými pocity se na ni připravujete?

Moc bych si přála, aby bylo Tokio vrcholem naší týmové spolupráce a abychom tam byly s Bárou schopné předvést náš nejlepší beach. Tím, že byla olympiáda o rok odsunuta, máme ještě spoustu času vše vyladit.

10. července odehrajete s Bárou Hermannovou na Slováckém létě exhibiční utkání. Jaký je pro vás jako hráčku rozdíl mezi exhibicí a skutečným zápasem o medaile?

Pro mě v tom je rozdíl obrovský. V regulérním zápase se hraje pouze na vítězství, postup či o medaile, zatímco exhibice by měla být především show pro diváky a fanoušky. Myslím, že tam o vítězství či porážku vůbec nejde. Měli by si to všichni zúčastnění hlavně užit a pobavit se u toho. Normální turnaje či zápasy jsou práce, tohle je pro mě příjemná zábava.

Na co se tedy fanoušci beachvolejbalu mohou ve vašem podání těšit?

V našem podání? No já pevně věřím, že se divákům ukážeme v tom nejlepší světle a předvedeme kvalitní světový beachvolejebal.

Co byste vzkázala beachovým fanouškům Slováckého léta v Uherském Hradišti?

Ať hlavně určitě dorazí na centrkurt zafandit a přijdou si tenhle beacholejbalový svátek, kdy do Uherského Hradiště dorazí všichni reprezentanti, užít spolu s námi!

Exkluzivní beachvolejbalová exhibice českých reprezentantů na Slováckém létě v pátek 10. července v 16.30 na Slovácké Slávii v Uherském Hradišti David Schweiner po boku s trenérem Andreou Tomatisem vyzvou Filipa Habra s Davidem Lencem.



Queens Of The Beach 2018, bývalé světové jedničky a nyní světové třináctky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová, vyzvou české dvojky Michaelu Kvapilovou s Michaelou Kubíčkovou.

autor: Petra Kučerová