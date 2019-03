Vyřazovací boje ale na Slovácku nikdo neřeší. Hlavním tématem v Uherském Hradišti je budoucnost Bazooky. Parta kouče Jaroslava Hastíka se sice v premiérové sezoně ve Varta lize s přehledem zachránila, v silné konkurenci skončí devátá, ale vedení klubu naznačilo, že nejvyšší soutěž dobrovolně opustí a licenci přenechá jinému klubu. Ve hře je i spojení s Tangem Hodonín.

„Rozhodnuto ještě není. Šance na udržení v lize jsou ale mizivé. Podle mě by ale byla velká škoda pustit soutěž bez boje,“ říká trenér futsalistů Uherského Hradiště Jaroslav Hastík.

Známý fotbalový funkcionář a kouč i ve složité situaci bojuje za záchranu Bazooky. „Nejsem s tím vnitřně ztotožněný a smířený. Těžko ale hledám síly a zdroje na to, abych přesvědčil majitele a další lidi, že je to životaschopný projekt,“ prohlásil Hastík.

Ambiciózní klub, za který si před Vánoci dokonce zahrál Tomáš Řepka, se na sklonku roku nečekaně rozpadl a nováčka zachraňují hráči z Brna či Slovenska.

„Torzo, které tady je, ale neskutečně bojuje. Kluci v každém utkání odvádí maximum, co v nich je. Jsem rád, že se nekoná žádná ostuda, blamáž. I když na naše konto od jednadvacátého prosince nepřibyl ani bod, mužstvo se semklo a do hry dává srdíčko,“ říká Hastík. „Na to, s čím pracujeme a v jaké situaci se tým nachází, tak to není úplně špatné,“ je přesvědčený kouč Bazooky.

Bazooka s dalším favoritem nezvládla hlavně závěr první půle, kdy ve třech minutách inkasovala čtyři branky. Hattrickem se ve 21. kole Varta ligy blýskl Brazilec Djaelson.

„Proti velmi kvalitnímu mužstvu jsme odehráli velmi dobré utkání. Dlouho jsme se drželi. Stav 1:2 byl hratelný. Bohužel tři zbytečné a hloupé góly byly rozhodující a klíčové,“ říká domácí lodivod.

Začátek byl přitom vyrovnaný. Na vedoucí trefu Djaelsona odpověděl v 9. minutě Čtvrtníček, který po Sopůškově přihrávce srovnal na 1:1.

Domácímu týmu za nerozhodnému stavu hned třikrát pomohla konstrukce branky, ale na konci první půle se Severočeši rozstříleli a čtyřmi ranami duel bleskově rozhodli. Gólmana Kunického Novotný, Nene, Teka a výtečný Djaelson.

Za stavu 1:5 nebylo co řešit.

Hráči Bazooky se po přestávce sympaticky snažili duel dohrát, hrozivý debakl se jim ale nepodařilo zkorigovat. „Druhý poločas byl vyrovnaný, dokonce jsme měli víc šancí. Dařilo se nám získávat míče, vysoko jsme presovali, z protiútoků jsme se dostávali do gólových příležitostí, ale ze sedmi tutovek jsme dali pouze dvě branky,“ posteskl si Hastík.

Brankáře Jeronimiho sice ve druhém poločase překonali Németh s Ťokem, ale Djaelson nejprve ve 34. minutě korunoval svůj výkon hattrickem a pak Nene završil očekávaný teplický triumf. „Druhý poločas byl z naší strany velmi kvalitně odehraný. To však nic nemění na tom, že si Teplice až do konce utkání udržovaly odstup a výsledek kontrolovaly,“ dodal Hastík.

Futsalisté Uherského Hradiště zakončí letošní divoký ročník pátečním zápasem v Plzni. Z devátého místa už se ale nepohnou nahoru ani dolů.

1.futsalová liga, 21. kolo

Bazooka CF Uherské Hradiště – Svarog FC Teplice 3:7 (1:5)

Branky: 9. Čtvrtníček, 28. Németh, 34. Ťok – 5., 20 a 34. Djaelson, 19. a 38. Nene, 18. Novotný, 20. Teka

Rozhodčí: Slanina, Kolář

Žluté karty: Sopůšek (Uherské Hradiště)

Diváci: 25

Uherské Hradiště: Kunický – Šarközy, Bulušek, Slaný, Maniatis, Čtvrtníček, Németh, Ťok, Cintula, Sopůšek, Ťažký.

Teplice: Jeronimi (Hůla) – Černý, Baran, Novotný, Soukup, Nene, Daniel, Teka, Tato, Tavarna, Kunz, Djaelson.

Další výsledky 21. kola: Chrudim – Slavia Praha 3:3 (0:1), Helas Brno – Liberec 8:3 (3:0), Česká Lípa – Plzeň 2:6 (0:3), Sparta Praha – Mělník hraje se ve středu 27. března