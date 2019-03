Bazooka se i bez klasického gólmana statečně rvala a nakonec v Edenu podlehla favorizované Slavii 5:8. Hattrickem se ve 20. kole blýskl Marko Radovanovič. Domácí Daniel Klíma ke své brance přidal hned tři asistence. Poprvé se ve VARTA futsal lize představil Martin Pytlíček.

Hostující kouč Jaroslav Hastík se musel proti Slavii obejít bez brankáře, a tak se mezi tři tyče postavil Ondřej Čtvrtníček. Bývalý fotbalista Slovácka, HFK Olomouc nebo slovenské Skalice se v brankovišti činil, ale očekávané porážce Moravanů stejně nezabránil. K několika výborným zákrokům ale zkušený futsalista přidal také jednu vstřelenou branku.

„Dnes večer na Slavii coby útočník obětavě zaskočil v bráně. Párkrát sice ze sítě míč lovil, ale také bravurně ze šibenice vytáhl pumelici reprezentanta Radima Záruby, aby ji pak sám vymetl nevídanou bombou z půlky hřiště. Vzácný charakter! Jen škoda, že se Čtvrtňa nedokáže i rozčtvrtit,“ lituje kouč Bazooky Jaroslav Hastík.

Skóre hned v 1: minutě otevřel Krasnič, který z levé strany po Klímově přihrávce propálil bezmocného Čtvrtníčka. Slávisté v úvodu hned třikrát nastřelili tyč.

Borci z Uherského Hradiště nepříjemné chvíle přečkali a po samostatném úniku Ťoka výsledek srovnali. Vedení na stranu domácích strhl mezi sedmou a devátou minutou Radovanovič. Na obě branky mu nahrál Klíma. Do poločasu přidal ještě čtvrtou branku Jošt. „Slavia držela míč, my jsme jenom bránili a čekali na protiútoky. Rozhodlo to, že jsme nebyli před naší brankou důrazní a neproměňovali své šance,“ prohlásil hostující futsalista Ivan Šarközy.

Po přestávce za rozhodnutého stavu dostali v sešívaném dresu prostor juniorští reprezentanti. Žežulku v brance doplnili Hájek, Klíma a Sita. Poprvé naskočil do hry iPytlíček, který ale nastupoval ve formaci s mazáky Homolou a Zárubou.

Pražané šetřili opory, v klidu kontrolovali zápas a navyšovali vedení. Na proměněnou penaltu hostujícího kapitána Sopůška odpověděli Klíma se Směřičkou, který gólem oslavil nedávno narozeného syna.

Pohodu Slavie demonstrovali Záruba s Radovanovičem, jenž završil hattrick. Bazooka dokázala nepříznivý výsledek pouze zkorigovat, když se nejprve z dálky trefil brankář Čtvrtníček a pak se prosadili také Slaný s Ťokem. Porážka 5:8 je pro hosty milosrdná. „Vyhráli jsme, což je nejdůležitější, ale s hrou asi moc být spokojeni nemůžeme“ ví David Klíma. „Dostali jsme příliš mnoho zbytečných branek. Na druhé straně Marko Radovanovič dal hattrick. Je dobře, že mu to tam začíná padat. Bude to do play-off užitečný hráč i střelec,“ věří Klíma.

Slavia má dvě kola před koncem základní části jistotu čtvrtého místa. Futsalisté Uherského Hradiště klesli za Brno na deváté místo. V pátek večer se rozloučí s věrnými fanoušky domácím duelem se silnou Plzní.

I. futsalová liga, 20. kolo

SK Slavia Praha – Bazooka CF Uherské Hradiště 8:5 (4:1)

Branky: 7., 9. a 32. Radovanovič, 1. Krasnič, 16. Jošt, 21. Klíma, 24. Směřička, 36. Záruba – 6. a 38. Ťok, 21. Sopůšek z penalty, 28. Čtvrtníček, 35. Slaný

Rozhodčí: Čurda, Lafek (Houška)

Žlutá karta: Radovanovič (Slavia Praha)

Diváci: 150

Slavia Praha: Žežulka (Karpiak) – Klíma, Pytlíček, Směřička, Jošt, Sita, Pršič, Leovski, Radovanovič, Krasnič, Homola, Záruba, Hájek

Uherské Hradiště: Čtvrtníček – Šarközy, Bulušek, Slaný, Maniatis, Neméth, Ťok, Sopůšek, Ťažký

Další výsledky kola: Helas Brno – Mělník 5:5 (3:1), Ostrava – Liberec 4:3 (2:2), Teplice – Česká Lípa 9:1 (6:0), Sparta Praha – Chrudim 3:2 (1:0)