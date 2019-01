Uherské Hradiště - Basketbalisté JVSB Uh. Hradiště, aktuálně třetí celek oblastního přeboru I, dokázali i ve značně okleštěné sestavě přivézt z „brněnského turné“ jedno cenné vítězství, když jako první v soutěži vyhráli na palubovce Tesly Brno.

Rostislav Mikel (vlevo) byl v obou duelech druhým nejlepším střelcem Hradiště. | Foto: DENÍK/Michal Sladký

Basketbalisté JVSB Uherské Hradiště obstáli v těžkých duelech i přes problémy se sestavou

Předtím prohráli až v prodloužení s béčkem Husovic, když dohrávali pouze ve čtyřech hráčích.

HUSOVICE B - UHERSKÉ HRADIŠTĚ 85:77 po prodl. (26:44, 68:68)

Domácí totálně zaspali úvod zápasu a Hradišťané se snadno ujali vedení 0:15! Postupně sice vyrovnali hru, přesto měli hosté v poločase luxusní osmnáctibodový náskok.

Vysoké vedení ale jako by jim svázalo ruce a Husovice se začaly nebezpečně dotahovat. Utkání tak dospělo až do dramatické koncovky, kdy domácí vyrovnali až dvěma trestnými hody v poslední vteřině základní hrací doby. Prodloužení dohrávali hosté pouze ve čtyřech hráčích, když zbylá čtveřice se předtím vyfaulovala, a domácí tak snadno dovedli zápas do vítězného konce.

Body Uh. Hradiště: Dvořák 29, R. Mikel 18, Kallus 10, Jašek 8, Růčka 7, Menšík 3, Chybík 2.

TESLA BRNO - UHERSKÉ HRADIŠTĚ 76:83 (45:36)

Hradišťané se dokázali obdivuhodně otřepat. Na Tesle se navíc museli obejít bez pivotů, Kamil Dvořák se však s netypickou rolí vypořádal na výbornou a dovedl své spoluhráče k nečekanému triumfu. Hosté v poločase prohrávali o devět bodů, ve třetí čtvrtině ale soupeře zlomili.

Body Uh. Hradiště: Dvořák 27, R. Mikel 20, Cimbálník 13, Menšík 10, Chybík 7, Růčka 6. Trenér: M. Mikel.