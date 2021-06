„Náš i Erikův plán je společný, jsme součástí ME. V neposlední řadě je nám ale blízký díky svým sportovním i lidským hodnotám,“ vysvětlil volbu za vedení Barumky zástupce ředitele Jan Regner.

Potěšen důvěrou byl pochopitelně i syn úspěšného soutěžáka Miroslava Caise. „Je to pro mě čest. moc si volby pořadatelů vážím. Vždy budu rád reprezentovat zdejší kraj, neplánuji z něj odejít,“ pousmál se vítěz posledního závodu Rallysprint Kopná. „Moc si důvěry vážím, Barumka je mou nejoblíbenější soutěží ze všech. Vždy chci reprezentovat zdejší kraj, neplánuji z něj odejít,“ pousmál se úspěšný mladík, který si nyní ještě neumí představit, co nová funkce obnáší. „Spíše se jedná o čestnou funkci. Určitě mě to nebude znervózňovat, nemyslím, že by mě to nějak omezovalo v závodění. Jsem na to hrdý,“ dodal Erik Cais.