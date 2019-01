Zlín /AKTUALIZOVÁNO/ - Také v neděli 29. srpna bylo v rámci 2. etapy 40. ročníku Barum Czech Rally Zlín na programu osm rychlostních zkoušek. Přůběžně jsme vás informovali o průběhu jednotlivých rychlostních zkoušek. Fotogalerie a videa se připravují.

Loix Freddy - Miclotte Frédéric | Foto: DENÍK/Martin Břenek





17. RZ Pindula: Barumku vyhrál Loix, Valoušek je třetí!

V poslední rychlostní zkoušce Barum Czech Rally Zlín byl nejrychlejší tým Pavel Valoušek – Zdeněk Hrůza (Škoda Fabia S2000). Belgičané Freddy Loix – Frederic Miclotte (Škoda Fabia S2000) dojeli druzí a v celkovém pořadí si zajistili první místo. Třetí dojeli Finové Juho Hänninen - Mikko Markkula (Škoda Fabia S2000). Posádka Bryan Bouffier - Xavier Panseri (Peugeot 207 S2000) vyjela na Pindule mimo trať, skončila ve druhé desítce a vyřadila se tak z bojů o první příčky. Velmi dobře si vedly regionální týmy Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát (Ford Fiesta S2000) a Antonín Tlusťák – Jan Škaloud (Peugeot 207 S2000), které dojely na páté a deváté pozici. Václav Pech – Petr Uhel (Mitsubishi Lancer EVO IX) byl sedmý.

Celkovým vítězem závodu Barum Czech Rally Zlín se stal belgický tým Freddy Loix – Frederic Miclotte s vozem Škoda Fabia S2000 s celkovým časem 2 hodiny 31 minut 31 vteřin. Druhá skončila finská posádka Juho Hänninen - Mikko Markkula (Škoda Fabia S2000) se ztrátou 25 vteřin. Na třetí pozici se vytáhl díky vynikajícímu výkonu v poslední erzetě Pindula regionální jezdec Pavel Valoušek s navigátorem Zdeňkem Hrůzou ve voze Škoda Fabia S2000 (ztráta 1 minuta 20 vteřin). Valoušek tak posílil své šance na zisk titulu českého šampiona. Václav Pech – Petr Uhel (Mitsubishi Lancer EVO IX) získali šesté místo (ztráta 3 minuty 7 vteřin). Do první desítky se probojovaly i další dvě posádky z regionu: Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát ve voze Ford Fiesta S2000 skončili osmí se ztrátou 5 minut 18 vteřin, Tomáš Kostka – Vít Houšť ve voze Škoda Fabia S2000 jsou devátí se ztrátou 6 minut 13 vteřin.

Celkové pořadí (do 20. místa):

1. Loix Freddy / Miclotte Fredéric, Belgie, Škoda Fabia S2000, čas 02:31:31.0

2 . Hänninen Juho / Markkula Mikko, Finsko, Škoda Fabia S2000, + 00:00:25.0

3. Valoušek Pavel / Hrůza Zdeněk, ČR, Škoda Fabia S2000, + 00:01:20.2

4. Meeke Kris / Nagle Paul, Velká Británie, Peugeot 207 S2000, + 00:01:57.6

5. Mikkelsen A. / Floene Ola, Norsko, Ford Fiesta S2000, + 00:02:33.9

6. Pech Václav / Uhel Petr, ČR, Mitsubishi Lancer Evo IX, + 02:34:28.4

7. Wilks Guy / Pugh Phil, Vel. Británie, Škoda Fabia S2000, + 00:03:41.1

8. Tarabus Jaromír / Trunkát Daniel, ČR, Ford Fiesta S2000, + 00:05:18.0

9. Kostka Tomáš / Houšť Vít, ČR, Škoda Fabia S2000, + 00:06:13.1

10. Bouffier Bryan / Panseri Xaver, Francie, Peugeot 207 S2000, + 00:06:52.2

12. Tlusťák Antonín / Škaloud Jan, ČR, Peugeot 207 S2000, +00:07:55.3

14. Jakeš Miroslav / Jakeš Tomáš, ČR, Mitsubishi Lancer Evo IX, +00:10:07.9

16. Odložilík Roman / Tureček Martin, ČR, Škoda Fabia S2000, +00:10:36.3

18. Barvík Vladimír / Gabrhelík Pavel, ČR, Mitsubishi Lancer Evo IX, + 00:13:46.1

20. Minařík Lubomír / Ryšánek Jan, ČR, Renault Clio R3, + 00:16:48.9

16.RZ Velký Ořechov (7,14 km)

Na rychlostní zkoušce Velký Ořechov byla nejrychlejší finská dvojice Juho Hänninen - Mikko Markkula (Škoda Fabia S2000). Druzí skončili Holanďané Andrea Mikkelsen - Ola Floene (Ford Fiesta S2000), následovaní regionálními posádkami Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát (Ford Fiesta S2000), Roman Odložilík – Martin Tureček (Škoda Fabia S2000) a Pavel Valoušek – Zdeněk Hrůza (Škoda Fabia S2000). Belgičané Freddy Loix – Frederic Miclotte (Škoda Fabia S2000) dojeli sedmí, Václav Pech – Petr Uhel (Mitsubishi Lancer EVO IX) desátí. Francouzům Bryan Bouffier - Xavier Panseri (Peugeot 207 S2000) se příliš nedařilo, dojeli ve druhé desítce a přišli tak o průběžné vedení.

V průběžném pořadí se vyšvihl na první místo Freddy Loix, druhý je Bryan Bouffier se ztrátou 4 vteřin. Třetí zůstává Juho Hänninen (ztrácí 22 vteřin), Pavel Valoušek si drží pátou pozici a stáhl ztrátu na 1 minutu 25 vteřin. Václav Pech je sedmý (ztrácí 2 minuty 48 vteřin), Jaromír Tarabus devátý (ztrácí 5 minut 7 vteřin), Roman Odložilík desátý (ztrácí 5 minut 24 vteřin).

15. RZ Kudlovice (11,39 km): Vede Bouffier, Valoušek je pátý



Na rychlostní zkoušce Kudlovice byla nejrychlejší vedoucí posádka průběžného pořadí Bryan Bouffier - Xavier Panseri (Peugeot 207 S2000) z Francie. Druzí dojeli britští Kris Meeke – Paul Nagle (Peugeot 207 S2000) a třetí Belgičané Freddy Loix – Frederic Miclotte (Škoda Fabia S2000). Z českých posádek se nejlépe umístili Pavel Valoušek – Zdeněk Hrůza (Škoda Fabia S2000), kteří byli pátí. Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát (Ford Fiesta S2000) byli osmí, Václav Pech – Petr Uhel (Mitsubishi Lancer EVO IX) dojel devátý.

V průběžném pořadí je první Bryan Bouffier s náskokem 7 vteřin na Freddyho Loixe. Juho Hänninen na třetí pozici ztrácí 35 vteřin. Pavel valoušek si udržuje pátou pozici (ztrácí 1 minutu 34 vteřin), Václav Pech je sedmý (ztrácí 2 minuty 52 vteřin), Jaromír Tarabus je devátý (ztrácí 5 minut 19 vteřin) a Tomáš Kostka desátý (ztrácí 5 minut 34 vteřin).

14. RZ Halenkovice (24,9 km): Kopecký skončil, vyjel mimo trať



Na 14. rychlostní zkoušce Halenkovice skončil dosavadní lídr závodu Jan Kopecký – Petr Starý (Škoda Fabia S2000), když ho postihly technické problémy poté, co vyjel z trati.

Nejrychleji erzetu projeli Belgičané Freddy Loix – Frederic Miclotte (Škoda Fabia S2000), za nimi skončili Francouzi Bryan Bouffier - Xavier Panseri (Peugeot 207 S2000) a na třetí pozici Pavel Valoušek – Zdeněk Hrůza (Škoda Fabia S2000). Šestí dojeli Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát (Ford Fiesta S2000), osmí Václav Pech – Petr Uhel (Mitsubishi Lancer EVO IX) a desátí Antonín Tlusťák – Jan Škaloud (Peugeot 207 S2000).

Po havárii vozu se startovním číslem 15 byl zbývajícím posádkám nařízen volný průjezd a bude jim přidělen stejný čas.

V průběžném pořadí se po odstoupení Kopeckého dostal do čela Bryan Bouffier, druhý je Freddy Loix (ztrácí 3 vteřiny), třetí Juho Hänninen (ztrácí 23 vteřin). Pavel Valoušek je pátý (ztrácí 1 minutu 26 vteřin), Václav Pech sedmý (ztrácí 2 minuty 37 vteřin), Jaromír Tarabus devátý (ztrácí 5 minut 5 vteřin), Tomáš Kostka desátý (ztrácí 5 minut 13 vteřin).

13. RZ Pindula (19,76 km): Valoušek vyhrál, Pech měl defekt



Další z obtížných rychlostních zkoušek Pindula připravila horké chvíle silné české posádce Václav Pech – Petr Uhel (Mitsubishi Lancer EVO IX), kteří vyjeli z trati a po nárazu do plotu dostali defekt. Erzetu dokončili až ve druhé desítce. Naopak nejlépe si vedli Pavel Valoušek – Zdeněk Hrůza (Škoda Fabia S2000), kteří za sebou nechali posádku Bryan Bouffier - Xavier Panseri (Peugeot 207 S2000), dále Krise Meekeho – Paula Nagleho (Peugeot 207 S2000) a na čtvrté pozici Jana Kopeckého – Petra Starého (Škoda Fabia S2000). Dobře obstáli i regionální závodníci Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát (Ford Fiesta S2000), Roman Odložilík – Martin Tureček (Škoda Fabia S2000) a Tomáš Kostka – Vít Houšť (Škoda Fabia S2000), kteří obsadili deváté, desáté a jedenácté místo.

Celý závod Barum Czech Rally Zlín stále vede Jan Kopecký. Druhou pozici si udržuje od Kudlovic Bryan Bouffier (ztrácí 26 vteřin), třetí Freddy Loix (ztrácí 31 vteřin). Juho Hänninen na čtvrté pozici ztrácí 36 vteřin. Pavel Valoušek je šestý (ztrácí 1 minutu 45 vteřin), Václav Pech je sedmý a ztrácí již 2 minuty 23 vteřin. Na desátou příčku s probojoval Roman Odložilík (ztrácí 4 minuty 41 vteřin), který odsunul Tomáše Kostku na jedenáctou pozici (ztrácí 4 minuty 45 vteřin), Jaromír Tarabus zůstává dvanáctý (ztrácí 5 minut 8 vteřin).

Na náročné RZ Pindula také havarovalo a v závodě tak skončilo několik posádek, mezi nimi čeští Martin Vlček – Pavel Švajda (Mitsubishi Lancer EVO IX) se startovním číslem 38.

12.RZ Velký Ořechov (7,14 km):Přetahovaná Valouška s Pechem pokračuje

Krátkou erzetu Velký Ořechov projel nejrychleji Jan Kopecký – Petr Starý (Škoda Fabia S2000) a mírně tak posílil tak své vedení v průběžném pořadí. Druzí skončili Finové Juho Hänninen - Mikko Markkula (Škoda Fabia S2000), třetí dojeli Francouzi Bryan Bouffier - Xavier Panseri (Peugeot 207 S2000). Pavel Valoušek – Zdeněk Hrůza (Škoda Fabia S2000) byli čtvrtí a nechali za sebou své rivaly v boji o český titul Václava Pecha – Petra Uhla (Mitsubishi Lancer EVO IX), kteří dojeli sedmí. Deváté místo vybojovali Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát (Ford Fiesta S2000).

V průběžném pořadí stále vede Jan Kopecký, který zvýšil svůj náskok na 27 vteřin. Druhý je Bryan Bouffier, třetí Freddy Loix (ztrácí 28 vteřin). Méně než minutovou ztrátu na Kopeckého má také Juho Hänninen na čtvrté pozici (35 vteřin). Václav Pech je šestý (ztrácí 1 minutu 51 vteřin) těsně před Pavlem Valouškem, před nímž má náskok pouhé zlomky vteřiny. Desátou pozici si udržuje Tomáš Kostka (ztrácí 4 minuty 22 vteřin). Jedenáctý je Roman Odložilík (ztrácí 4 minuty 25 vteřin), dvanáctý Jaromír Tarabus (ztrácí 4 minuty 53 vteřin).

RZ 11 Kudlovice (11,39 km): Kopecký stále drží náskok necelé půl minuty



V rychlostní zkoušce Kudlovice dojely první čtyři posádky v téměř stejných časech – první a čtvrtou dělilo jen půl vteřiny. Nejlépe si vedli Francouzi Bryan Bouffier - Xavier Panseri (Peugeot 207 S2000). Jan Kopecký – Petr Starý (Škoda Fabia S2000) dojeli druzí, třetí byli Václav Pech – Petr Uhel (Mitsubishi Lancer EVO IX), čtvrtí Belgičané Freddy Loix – Frederic Miclotte (Škoda Fabia S2000). Šestí se umístili Pavel Valoušek – Zdeněk Hrůza (Škoda Fabia S2000), další regionální posádka Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát (Ford Fiesta S2000) byla jedenáctá.

První v průběžném pořadí je Jan Kopecký, který vedení neztratil od počátku závodu. Druhý je Bryan Bouffier (ztrácí 24 vteřin), třetí Freddy Loix (ztrácí 24 vteřin). Václav Pech se vrátil na šesté místo (ztrácí 1 minutu 47 vteřin), Pavel Valoušek je sedmý (ztrácí 1 minutu 49 vteřin). Na desátou pozici se vyšvihli další regionální jezdci Tomáš Kostka – Vít Houšť (Škoda Fabia S2000), kteří ztrácí 4 minuty 14 vteřin. Roman Odložilík – Martin Tureček (Škoda Fabia S2000) klesli na jedenáctou pozici (ztrácí 4 minuty 17 vteřin).

RZ 10 – Halenkovice (24,9 km):Halenkovice: Zazářil Valoušek

Suverénně nejrychlejší byl na desáté rychlostní zkoušce Halenkovice regionální jezdec Pavel Valoušek s navigátorem Zdeňkem Hrůzou ve voze Škoda Fabia S2000. O sedm vteřin za nimi zaostala finská posádka Juho Hänninen - Mikko Markkula (Škoda Fabia S2000). Třetí dojeli Francouzi Bryan Bouffier - Xavier Panseri (Peugeot 207 S2000). Lídr průběžného pořadí Jan Kopecký – Petr Starý (Škoda Fabia S2000) skončil pátý. Posádka Václav Pech – Petr Uhel (Mitsubishi Lancer EVO IX) dojela šestá. Na osmé místo se probojovali Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát (Ford Fiesta S2000).

Průběžnému pořadí stále vévodí Jan Kopecký s náskokem 24 vteřin na Belgičany Freddy Loixe – Frederica Miclottea (Škoda Fabia S2000). Třetí je Bryan Bouffier (ztrácí 24 vteřin). Díky vítězství v halenkovické erzetě se na šesté místo vytáhl Pavel Valoušek (ztrácí 1 minutu 43 vteřin). Václav Pech je sedmý(ztrácí 1 minutu 47 vteřin). Na desátém místě se drží další zástupce regionu Roman Odložilík – Martin Tureček (Škoda Fabia S2000).

V Halenkovicích havarovala regionální posádka Jaroslav Orsák – Karel Vajík (Mitsubishi Lancer EVO IX), závod pro ni končí.

Časový harmonogram 40. ročníku Barum Czech Rally Zlín

Vítězná posádka se objeví na cílové rampě pod Velkým kinem ve Zlíně před půl čtvrtou odpoledne.

Do podniku, který se kromě domácího šampionátu započítává i do seriálu ME a především Intercontinental Rally Chalange (IRC), se nakonec dostalo 112 posádek ze 25 zemí, přičemž vozů v kategorii S2000 zde bude na startu 27. Tedy nejvíce v rámci jedné soutěže (předtím 24).

Během tří dnů čeká na závodníky 625 kilometrů, z čehož 265 kilometrů bude tvořit 17 měřených úseků. Trať bude velmi podobná loňskému ročníku. Oproti loňsku byly zařazeny dvě staronové rychlostní zkoušky - Biskupice a Ořechov.

Vstupné na rychlostní zkoušky a do servisního areálu činí 60 korun, k maní je i visačka Volný vstup za 170 Kč pro všechny divácké prostory.

Neděle 29. srpna: 10. a 14. RZ Halenkovice (24,90) 8.28 a 12.45, 11. a 15. RZ Kudlovice (11,39) 9.11 a 13.28, 12. a 16 RZ Velká Ořechov (7,14) 9.59 a 14.16, 13. a 17. RZ Pindula (19,76) 10.27 a 14.44, cíl pod Velkým kinem ve Zlíně (15.24).