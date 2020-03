Na Slovácko, odkud pochází, nikdy nezapomněla. I proto ji lidé z jejího kraje měli tolik rádi.

Smrt olympijské vítězky v hodu oštěpem Dany Zátopkové zarmoutila také všechny atlety Slovácké Slavie. Právě jejich stadion je po legendární sportovkyni pojmenovaný.

„Vždyť to byla sportovní legenda, která navíc měla vztah k našemu klubu. Vnímáme to jako smutnou událost,“ říká předseda atletického klubu z Uherského Hradiště Pavel Kunt.

Nástupce Květoslava Tichavského ve funkci do atletického dění naplno naskočil teprve před rokem, o vztahu Zátopkové k oddílu i k bývalému předsedovi samozřejmě moc dobře ví.

„Často sem do Uherského Hradiště, kde absolvovala gymnáziu, jezdila. A pokud jí to zdraví dovolilo, nevynechala ani jedinou příležitost. Je potřeba vyzvednout její finanční dar při pořádání mistrovství České republiky v roce 2018. Za věnovanou částku byla zakoupena část vybavení stadionu. I to ukazuje na to, jak vřelý měla ke Slovácké Slavii vztah,“ prohlásil Kunt.

Šéf hradišťských atletů nejen kvůli smrti Zátopkové, ale hlavně zákazu pořádání sportovních akcí s účastí nad třicet osob i vstupu na sportoviště, momentálně neprožívá zrovna příjemné období. Závodníci Slovácké Slavie nyní funguji v omezeném režimu.

„Venkovní sportoviště naštěstí zůstávají otevřená, takže naši členové se připravují individuálně. Jenom jsme zrušili tréninky žactva a přípravek, protože menší děti se scházejí ve větší počtu. Vládní nařízení respektujeme a dodržujeme,“ ujišťuje Kunt.

Předseda atletického oddílu stejně jako ostatní atletičtí funkcionáři čeká na vývoj situace a dění v republice.

„Letní atletická sezona začíná až koncem dubna štafetovým pohár a závodem Českého rozhlasu. Uvidíme, zda budou akce zrušeny, nebo se uskuteční podle plánu,“ říká Kunt.