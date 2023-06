Sedm medailí získali na mistrovství České republiky dorostu a juniorů atleti Slovácké Slávie Uherské Hradiště, kteří se mezi 142 týmy neztratili a v celkovém hodnocení družstev obsadili třináctou příčku. Po Porubě a Kopřivnici se stali třetím nejúspěšnějším moravským oddílem!

Atleti Slovácké Slavie získali na mistrovství republiky mládeže sedm medailí. | Foto: AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště

„Děkujeme všem závodníkům a trenérům za reprezentaci oddílu, medailistům blahopřejeme a těm méně úspěšným držíme palce v následujících závodech. Znáte to – co se nám nepovedlo dnes tady, může se nám povést zítra jinde,“ uvedl předseda klubu AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště Pavel Kunt.

Víkendové závody hostila pražská Juliska. „Sobotní odpolední program byl značně ovlivněn silnými dešťovými přeháňkami, naopak v neděli panovaly tropy a mistrovství tak zažilo řadu hodnotných výkonů,“ uvedl Kunt.

Jak si vedly naděje ze Slovácka?

PETR MEINDLSCHMID (Jiří Brázdil)

Stal se hvězdou mistráků, když se zasloužil o obě zlaté medaile Slovácké Slávie. V sobotu se v dešti trápil v dálkařském sektoru, ale pátý skok mu vyšel, skvělý výkon 754 cm ho katapultoval do čela dorosteneckého závodu a s odstupem necelých 40 cm zvítězil.

V nedělním programu absolvoval rozběh na 200 metrů, ve kterém měl od trenéra Jiřího Brázdila jasné instrukce. Hlavně neulít start, první stovku napálit a pak už si jen hlídat postup. Meindlchmid všechny úkoly splnil a ve vypuštěném závěru si z prvního místa v čase 21,70 sekundy zajistil hladký postup mezi nejlepší osmičku. Finálový běh byl hodně křečovitý, ale člen Slovácké Slávie potvrdil roli favorita a dvoustovku vyhrál (21,75 s).

KAROLÍNA MITANOVÁ (Ivan Ressler)

Dvě medaile se podařilo ukořistit i Karolíně Mitanové, která měla přihlášku na 200 a 400 m a plánovala se zapojit i do dlouhé reprezentační štafety. Její start nakonec trenéři zrušili a Karolína se tak mohla plně soustředit na své individuální závody.

V sobotním rozběhu čtvrtky si z prvního místa v uvolněném běhu pohlídala postup a dobrou startovní pozici do finále. Náročný nedělní program zvládla bravurně. V poledním rozběhu na 200 metrů skončila druhá v novém osobním rekordu 24,52 s a postoupila přímo do odpoledního finále.

Následoval finálový běh na 400 metrů, který fantasticky rozběhla, a i když v cíli mohutně finišovala, zlato jí o tři setinky uniklo. To však Mitanovou nemuselo vůbec mrzet, protože si posunula osobní rekord na 54,15 sekundy, vybojovala ve strhujícím závodě stříbrnou medaili a jako třešničku na dortu splnila limit na ME juniorů v Jeruzalémě.

Za 40 minut jí čekal poslední vrchol – finále běhu na 200 metrů. Mitanová si dala rychlou masáž a plná euforie ze čtyřstovky nastoupila na poloviční trať. Nevěřili jsme vlastím očím, když se ve finiši protlačila na třetí pozici a opět si zlepšila osobní rekord na 24,36 s. Wau!

Dosáhlo na hattrick. Staré Město potřetí v řadě ovládlo mistrovství ČR družstev

TEREZA FUSKOVÁ (Ivan Ressler)

Dorostenka Terezka Fusková také nenechala nic náhodě, svůj rozběh na 800 metrů vyhrála a zajistila si přímý postup do bojů o medaile. Českobudějovická Adéla Holubová nastupovala do finále jako favoritka a svou roli také potvrdila. Ale byly tu ještě dvě medaile a jednu z nich chtěla Terka. Skvělá závodní atmosféra Terezku hnala do cíle. Porazila všechny ostatní soupeřky a byla z toho stříbrná medaile a vylepšený osobní rekord na 2:10,67 min.

ADÉLA MÜLLEROVÁ (Robert Sklenář)

Áďa nastupovala do oštěpařského sektoru jako nejvýše nasazená juniorka. Přesto jsme byli v odhadu jejího výkonu opatrní, protože se jí už delší dobu nedaří tak, jak bychom si přáli. Celou dosavadní sezónu se potýkala s technikou, a navíc ji začalo trápit bolavé rameno. Adéla je ale závodní typ a na mistrovstvích se umí hecnout. Trochu jsme si oddychli, když první pokus zamířil za čtyřicetimetrovou hranici. Všechny hody sice letěly za 40, ale ani jeden dost daleko na zlato. V posledním pokusu si Áďa nepohlídala špičku a daleký hod ke 49 metrům skončil těsně za výsečí. Na bronzovou medaili jejích 45,90 m sice stačilo, ale Áďa byla zklamaná, protože chtěla zlato. Pozitivní je, že už neušlapuje a dostala impuls k dalšímu zlepšování, takže zbytek sezóny určitě nevzdá a už se těší do Olomouce na ligu. Kaňkou při předávání medaile bylo zkomolené trenérovo jméno, ale už jsme si za ty roky zvykli, že pane Skleno. ?

ŠIMON PEKAŘ (Jiří Brázdil)

Trojskokanským medailistou se stal v novém osobním rekordu Šimon Pekař. Šimi chodil v sektoru jako lev v kleci, až ho musel trenér vyhnat z ostrého sluníčka pod stan. Bylo na něm vidět, jak moc chce, rozcvičoval se dvě hodiny před závodem a byl nahecovaný jak nikdy. Nad technikou sice trenér bědoval, protože Šimon byl při doskoku většinou v záklonu, přesto dokázal v téměř ideálních závodních podmínkách dolétnout na 14,45 m, a to stačilo na bronzovou medaili a nový OR. A mohlo to být i stříbro, protože poslední pokus Šimon trefil předpisově, vypadalo to tak na 14,90, ale z nepochopitelných důvodů skok zabalil.

Šimiho jsme mohli vidět i ve skoku do dálky, kde se probojoval do finále. Satanský výkon 666 cm ze třetí série byl jeho nejlepším. Finále skákal do protivětru, takže už se nezlepšil a skončil na osmém místě.

VIKTORIE STAŠKOVÁ (Jan Horák)

Nejvíce disciplín si na svá bedra naložila naše nejtalentovanější vrhačka Vikča Stašková. Představila se v hodu diskem, kladivem a ve vrhu koulí.

Nejméně se jí dařilo v koulařském sektoru, kde zaostala metr za osobním rekordem a skončila na chvostu tabulky. Jiné to už bylo v disku a kladivu, které jsou jejími hlavními disciplínami.

Diskařský sektor, který v sobotu neustále zkrápěl déšť, nebyl ideální. Závod odstartoval se zpožděním a holky se musely poprat s mokrým kruhem a klouzavými disky. Trenér Honza Horák se Vikči snažil radit v technice, protože se dostávala hodně do předklonu. Vikině vyšel nejlépe hned úvodní hod dlouhý 40,36 m. Zajistila si jím čtvrté místo a vylepšila si osobní rekord. Druhým pokusem už se nezlepšila a ostatní hody přešlápla. Mrzela ji bramborová medaile, ale osobák a finále se počítá.

Juniorský hod kladivem pořadatelé naplánovali na netradiční čas – házelo se v neděli v 18.10, což nám Moravákům moc po chuti nebylo, když si představíme tu cestu domů a pondělní vstávání do školy a do práce. I v kladivu Vikča zabojovala, dostala se do finále a čtvrtým pokusem 46,60 m se posunula na celkové šesté místo.

Kanoisté obhájili zisk Moravského poháru, legendární Ondračka slaví 80 let

KLÁRA ŠKRABALOVÁ (Jiří Brázdil)

Náročné závodní podmínky si „užila“ také Klárka. Pořadatelé nestíhali zakrývat doskočiště na skoku o tyči, takže holky se po odloženém začátku soutěže hned prvním rozcvičovacím pokusem namočily od hlavy až k patě.

Klárka sice zavírala stadion, ale stálo to za to, protože si na mistrovství vylepšila osobní rekord (o cenťáček) na 315 cm a stala se pátou nejlepší dorostenkou ve skoku o tyči.

ŠTĚPÁN ŠÍPEK (Robert Sklenář)

Zklamáním bylo pro trenéra Roberta Sklenáře vystoupení jeho nejlepšího svěřence Štěpána Šípka. Oba účastníci MČR (Štěpán a Adéla) mají podle jeho slov natrénováno jako nikdy předtím. Robert tak očekával u obou oštěpařů rapidní posun ve výkonnosti.

Štěpánovi to letos nejde podle představ, potýká se s technikou a upnul se na achilovku, která ho pobolívá. V rozhazování posílal nářadí lehce za 60 m, a tak jsme si už mnuli ruce, že se to dnes zlomí. Přišel závod, Štěpán jako by přepnul a vůbec se nepotkával s technikou, nedělal, co mu trenér radil a prostě to nešlo. Průměrný výkon 62,44 m stačil jen na páté místo, přitom Štěpán má osobák o deset metrů dál!

Na zpáteční cestě si všechno s trenérem probrali a Štěpán určitě nehází flintu do žita. Sezóna ještě zdaleka nekončí a v Olomouci se oštěpařům vždy daří, takže budeme doufat v comeback třeba na třetím kole I. ligy.

KLÁRA KOLAJOVÁ a ADÉLA FUSKOVÁ (Ivan Ressler)

Dorostenky Klára Kolajová a Adéla Fusková si jely do Prahy zaběhnout co nejlepší čas na stovce. A povedlo se.

Klárka do rozběhu vyfasovala Terezii Táborskou, která se ve finále stala mistryní ČR a možná i to jí pomohlo ke skvělému času 12,52 s a vylepšenému osobnímu rekordu. Takže úkol splněn.

Stejně dobře si počínala v úvodním rozběhu stovky Áďa Fusková. Také se vytáhla s rychlejšími soupeřkami až k výkonu 12,57 s a taktéž si zlepšila dosud platný osobáček 12,64 s.

Holky měly v obou bězích stejný vítr +1,1 m/s, takže regulérní výkony, ale bohužel také stejně bídné startovní reakce 0,34. Snad se domluvily. To by mě zajímalo, jaké by z toho byly výkony, kdyby na startu nezaspaly…

Každopádně je super, že se obě každým závodem zlepšují, snad se blýská na lepší časy a konečně nám dorůstají další kvalitní sprinterky.

Afrika Beach Open 2023: jubilejní desátý ročník ovládli Zimčík s Noskovou

ONDŘEJ MEZULIANIK (Ivan Ressler)

Ondra si na stadionu Dukly dal rozběh na 400 m dorostenců. Na finále by si musel zlepšit osobní rekord o víc než vteřinu, takže si stejně jako sprinterky jel na MČR pro dobrý čas. Před startem se stačil se všemi čtvrtkaři pozdravit, běžel statečně a bojoval až do cíle, ale na soupeře to nestačilo. Jestli je spokojený s časem 53,37 min. se ho můžete zeptat sami. Tipla bych, že si myslel na víc.

FILIP HANÁČEK (Ivan Ressler)

Fildovi mistráky nevyšly. Nedokázal se vypořádat se škaredým počasím a hned v úvodním pokusu skoku do dálky si natáhl tříslo a závod nedokončil. Zdraví je přednější, takže trenér odpískal jeho účast v běhu na 400 m. Filip aspoň fandil kamarádům a věříme, že se dá do sobotní ligy do kupy.

ŠTAFETA 4 × 100 m (Ivan Ressler)

Dorostenky ve složení Klárka Kolajová, Áďa Hříbková, Lenča Bílková a Áďa Fusková náš oddíl reprezentovaly v krátké štafetě. Holky startovaly až o půl sedmé večer, ale vyplatilo se počkat. Všechny účastnice běžely rychle, jen druhá a třetí předávka by chtěly doladit. Výsledný čas 49,11 s byl tak dobrý, že jsme hned museli zkontrolovat hodnotu dosavadního oddílového rekordu. A co byste řekli? No jo, je to tak, holky vylepšily dorostenecký oddílový rekord a vymazaly taková jména jako Kateřina Vávrová a Štěpánka Kolářová.