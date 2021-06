„Tento úspěch není náhodný. Už v předchozích letech se naši atleti předvedli v nejlepším světle a vozili z velkých závodů medaile. Stojí za tím obrovský kus práce všech atletů a jejich trenérů, ale i řady dalších lidí, kteří se kolem atletiky pohybují. Je až neuvěřitelné, že naši pouze čtyři trenéři Ivan Ressler, Jan Horák, Robert Sklenář a Jiří Brázdil dokázali vychovat tolik sportovců, kteří jsou schopni závodit s těmi nejlepšími nejen na republikové úrovni. A spoustu dalších určitě ještě vychovají. K našemu úspěchu určitě přispívá i mohutná podpora z řad fanoušků, ať už ostatních atletů, trenérů, rodičů a dalších příznivců. Jsou na stadionu vždy slyšet nejvíce a ženou tak hradišťské atlety k ještě lepším výkonům. Všem zúčastněným děkujeme za jejich obrovské nasazení a atletům za vzornou reprezentaci Slovácké Slavie,“ prohlásil na klubovém webu šéf oddílu Pavel Kunt.

V Kladně zářili především svěřenci Ivana Resslera. Tomáš Habarta splnil limit na mistrovství Evropy juniorů v Tallinu i světový šampionát v Nairobi.

Na trati 3 000 metrů překážek byl jasným favoritem a tuto trať naprosto ovládl. V úmorném počasí vedl startovní pole od prvních kroků a s velkým náskokem doběhl do cíle v čase 9:19,90 minuty a zaslouženě získal titul juniorského mistra republiky.

„Tomáš je výborný běžec a na steeplařské trati se vyloženě našel. V každém závodě podává fantastické výkony, je jen škoda, že často nemá soupeře, se kterými by se vytáhl k ještě lepším výkonům,“ posteskl si Kunt.

O poznání kratší trať měla před sebou další nasazená jednička Karolína Mitanová, která se představila ve finále běhu na čtyři sta metrů.

„U Káji to ale byly trochu nervy, protože před mistrovstvím onemocněla a týden vůbec netrénovala. Roli nejrychlejší čtvrtkařky ale zvládla a vybojovala pro Slováckou Slavii ve strhujícím finiši další zlato. Její čas 55,23 sekundy je navíc nejlepším výkonem roku v dorostenecké kategorii,“ upozorňuje Kunt.

Nedělní poledne patřilo oštěpařce Adéle Müllerové, která byla rovněž nasazená jako favoritka a očekávalo se od ní vítězství. Svěřenkyně Roberta Sklenáře si počínala zkušeně a v pětatřicetistupňovém vedru se snažila pošetřit co nejvíce sil a udržovat se mimo dosah slunečních paprsků.

„Áďa od prvních pokusů vedla a postupně se zlepšila až na 46,20 m, se kterými ale nebyla úplně spokojená. Během soutěže se rozfoukal nepříjemný vítr, který oštěpy srážel předčasně k zemi. Z medaile a trička mistryně ale měla Adéla obrovskou radost,“ uvedl Kunt.

Ani skokanská část výpravy nevyšla naprázdno. Hned dvě stříbra si z Kladna odvezla Jana Polášková. V sobotu předvedla své umění v trojskoku a od zahájení soutěže to vypadalo slibně.

„Jana vyrovnanou sérií pokusů atakovala dvanáctimetrovou hranici a pátým pokusem si v mírném protivětru zlepšila osobní rekord na 12,06 metrů a cinklo to poprvé,“ radoval se Kunt.

Drobné dorostence zbylo dostatek sil i na nedělní závod ve skoku do dálky. „I když byly všechny Janiny pokusy za 550 cm, bojovala trochu s technikou a trenér Jiří Brázdil měl plné ruce práce. Jana zkopírovala svůj výkon z předchozího dne a opět v protivětru a opět pátým pokusem vybojovala další stříbro za výkon 575 cm,“ hlásí šéf uherskohradišťské atletiky.

Úspěšné trio Mitanová, Müllerová a Polášková by se za normálních okolností nominovalo na ME do 17 let v italském Rieti, které bylo kvůli COVIDU-19 bohužel zrušeno.

Skvělý vstup do vrcholové atletiky předvedla kladivářka Viktorie Stašková. Ta se původně věnovala fotbalu, ale Jan Horák v ní objevil atletické nadání a nějakou dobu už je součástí úspěšné vrhačské skupiny.

„Viki má v sobě velký potenciál, ale ještě se potýká s technikou hodu, takže ho nedokáže stoprocentně využít. Co jí chybí v technice, to ale úspěšně dohání v síle. Už postup do finále byl skvělým výsledkem, ale Viktorie se nespokojila jen s tím a své vystoupení na MČR dorostenek korunovala novým osobním rekordem, když tříkilové kladivo poslala do vzdálenosti 53,41 m. Vybojovala tak nečekanou bronzovou medaili a zkompletovala tím sbírku všech cenných kovů. Viki se představila ještě ve vrhu koulí, ale byla tak nadšená z medaile, že se na probíhající závod vůbec nemohla soustředit a zůstala mimo finálovou osmičku,“ uvedl Kunt.

V kladivářském sektoru se předvedla i její tréninková kolegyně a další výborná vrhačka Natálie Nagyová. Ta skončila v nabité soutěži o stupínek níž na čtvrtém místě, ale radost jí určitě udělal vylepšený osobák na 52,99 metru.

Třetím úspěšným kladivářem, který se probojoval do finále, byl hradišťský silák Radim Eliáš. Nový osobní rekord 53,52 metru ho katapultoval na šesté místo.

Do finálové osmičky se protlačil v běhu na 800 metrů Petr Bachan. Rozběhy vyšly rodákovi z Ostrožské Lhoty na sobotní poledne, ale i v největším horku se zapřel a postoupil do nedělního finále s naprosto stejným časem 1:57,57 minuty jako domácí závodník Matěj Všetula.

Finále Bachan odběhl se ctí na sedmém místě, ale bylo vidět, že si sáhl na dno.

Těsně za postupovou příčkou se usadila tyčkařka Natálie Novotná. I ona si posunula osobní rekord a se skvělými 3,15 metru skončila celkově devátá.

Jedinou sprinterkou v Kladně, která se připravuje v Uherském Hradišti pod vedením trenéra Resslera, byla Markéta Juráková. Zvládla odběhnout stovku, dvoustovku a ještě krátkou štafetu a vzhledem k jejímu drobnému zdravotnímu omezení jí musíme zatleskat.

V parném počasí měla problém tratě udýchat a ještě měla smůlu, protože jí v obou individuálních bězích foukal protivítr. Výsledné časy na postup do bojů o medaile sice nestačily, přesto si v silném protivětru – 2,5 m/s Makča zlepšila na dvoustovce osobní maximum na 26,33 sekundy.

Juniorskému oštěpaři Marku Janásovi se nepodařilo probojovat do užšího finále, protože se celou soutěž pral se špatně provedenou technikou hodů.

„Po prodělaném covidu měl tréninkové manko a forma mu úplně odešla. Přitom na finále stačilo necelých 53 metrů, škoda,“ litoval Kunt.

Dorostenec William Hřib se v trojskoku vešel všemi pokusy do jedenácti centimetrů a za konečných 12,57 metru bral dvanácté místo.

Na nejkratší trati s překážkami se objevil Šimon Pekař, který stodesítku zaběhl ve slušném čase 14,98 s blížící se jeho osobnímu maximu, ale stačilo to jen na čtvrté místo v rozběhu.