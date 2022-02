Hned dva mistrovský tituly vybojoval Tomáš Habarta. I když chtěl běžet jenom závod na patnáct set metrů, trenér Ivan Ressler měl v plánu nasadit svěřence na tříkilometrovou trať. Habarta nakonec absolvoval obě disciplíny a obě suverénně vyhrál.

„Běh na tři kilometry uzavíral sobotní závodní den, ale čekání se určitě vyplatilo. Tomáš se držel v popředí startovního pole a kontroloval si pozici. Když se mu tempo zdálo moc pomalé zabral a mohutným finišem si doběhl pro první zlato,“ popisuje Habartův kouč Ivan Ressler.

V neděli pak jeho svěřenec vyrazil na patnáctistovku a vůbec na něm nebylo znát, že už má v nohách jeden náročný závod. „I když to byla jiná trať v jiný den, oba závody mi přišly jako přes kopírák. Tom běžel od začátku výborně, vyhnul se všem strkanicím, pak za to vzal a proletěl cílem opět jako první,“ hlásil spokojeně Ressler.

Obrovskou radost udělala trenérovi také Tereza Fusková. V běhu na osm set metrů se ihned po výstřelu zařadila na druhé místo a svým typickým lehkým, ale svižným krokem, si svoji pozici hlídala.

V závěru se neúspěšně pokusila dostat před soupeřku. Nepovedený atak ji ale neodradil, zařadila vyšší stupeň a prolétla cílem na prvním místě v neuvěřitelném čase 2:13,55 minuty, čímž se fanouškům ze Slovácka postarala o další krásný zážitek.

Petr Meindlschmid se v Ostravě představil pouze ve skoku do dálky, o to byl jeho výsledek úspěšnější. „Peťa v průběhu celé soutěže útočil na sedmimetrovou hranici. Pátý pokus přešlápl, ale v poslední sérii předvedl, jaký je závodník a 711 centimetrů mu vyneslo vítězství o jeden jediný centimetr,“ líčí Ressler.

V napínavé soutěži dálkařů se nakonec všichni medailisté dostali za sedm metrů, ale právě svěřenec trenéra Brázdila to nakonec zvládl nejlépe a mohl slavit svůj triumf.

„Škoda, že se kvůli fotbalovému utkání nemohl zúčastnit nedělního skoku do výšky, možná by to cinklo podruhé,“ posteskl si Ressler.

Stříbrnou medaili si na krk pověsila Karolína Mitanová. Talentovaná běžkyně postoupila na čtyřstovce z rozběhu až díky dosaženému času.

„Ve finále si běh více pohlídala a nenechala se zavřít u mantinelu. Obě kola běžela na doraz a jen díky pomalejšímu seběhu skončila druhá za vítěznou Cagašovou. Po závodě byla Karolína zklamaná, ale vůbec nebyl důvod. Dosažený čas navíc znamenal nejen medaili, ale i vylepšený osobní rekord na 55,98 sekundy,“ uvedl Ressler.

Nepopulární čtvrté místo hned dvakrát obsadil Šimon Pekař. Rozběh na šedesát metrů sice vyhrál, ale ve finále na medaili stejně jako ve skoku do dálky nedosáhl. Tam mu alespoň udělal radost nový osobní rekord.

Další bramborovou pozici obsadil Petr Bachan na osmistovce. „Kdyby mi někdo v listopadu řekl, že budu na čtvrtém místě, tak mu neuvěřím. Celý běh byl velmi vyrovnaný, všech osm borců doběhlo v jedné sekundě," okomentoval své vystoupení na mistrovství republiky Bachan.

Rodák z Ostrožské Lhoty se v Ostravě probojoval také do finále běhu na patnáct set metrů, kde si vylepšil osobní rekord na 4:07,69 minuty.

Do nejlepší osmičky se podívala ve vrhu koulí Viktorie Stašková. Výkon 13,16 metru jí na páté místo, víc ze sebe nevymáčkla.

V trojskoku a dálce se po nemoci představila Jana Polášková. Ve skoku do dálky se jí tolik nedařilo a skončila šestá, v trojskoku už vypadala více akční a v silné konkurenci z toho nakonec bylo páté místo za výkon 12,05 metru.

Číslo šest si oblíbil Filip Hanáček. Získal šesté místo v dálkařském sektoru, kde dolétl na značku 666 centimetrů.

Šestá dorazila do cíle i štafeta dorostenek na čtyřikrát dvě stě metrů ve složení Kolajová, T. Fusková, A. Fusková a Prášilová.