Již podesáté se na kurtech Slovácké Slávie Uherské Hradiště uskutečnil tradiční benefiční turnaj v plážovém volejbale. Dvaadvacet smíšených dvojic se na Afrika Beach Open utkala nejen o celkové vítězství, ale i na podporu společnosti Kola pro Afriku. Právě na její konto poputuje výtěžek z jubilejního desátého ročníku.

Afrika Beach Open 2023 | Video: Libor Kopl

„Tato společnost podporuje děti v africké Gambii na cestě ke vzdělání. Sbírá, opravuje, dopravuje a zajišťuje servis kol pro chlapce a dívky, aby měli snažší cestu se dostat do vzdálených škol,“ upozorňuje ředitelka turnaje v Uherském Hradišti Klára Cinádrová.

Klání organizuje společně s manželem Jiřím. Právě od něj vzešel před lety nápad s pomocí africkým dětem. „Našel si organizaci, která se mu líbila. Jel s nimi do Gambie zavést první várku kol a při té příležitosti se seznámil se zakladateli. A od té doby je podporujeme,“ říká Cinádrová.

Při předcházejících devíti ročnících se vybralo přes 175 tisíc korun, letos to bude kolem dvaceti tisíc.

„Startovné na dvojici činí pět set korun a veškeré vybrané prostředky, včetně příspěvků od partnerů a firem půjdou na účet organizace Kola pro Afriku,“ upozorňuje Cinádrová.

Letos se na třech hřištích utkalo dvaadvacet smíšených dvojic. „S účastí jsme

velice spokojení,“ tvrdí ředitelka tradičního klání. „Maximálně by mohlo hrát 24 dvojic, ale bývá i méně, takže jsme rádi, že se tolik párů přihlásilo. Většina hráčů je z regionu, úroveň je slušná. V každé dvojici je vždycky jeden současný či bývalý volejbalista. Je to takové namíchané, aby si zahráli všichni,“ říká Cinádrová.

Jubilejní desátý ročník si nenechala ujít ani Zuzana Valštýnová. Bývalá volejbalistka Slovácké Slávie Uherské Hradiště v minulosti třikrát triumfovala se svým mužem, v sobotu ale nastoupila po boku bývalého basketbalisty Jiřího Kratěny.

„Z úrovně jsem zaskočená, za mě je strašně vysoká. Všichni jsou tady nesmírně šikovní,“ chválila soupeře.

Mezi sehrané páry patřili také manželé Jiří a Lenka Závodníkovi. Házenkářská dvojice se už v základní skupině prezentovala velmi dobrými výkony. „Po tom, co přišli děti, jsme měli delší pauzu, teď jsme si konečně udělali čas a přijeli si zahrát. Také za mě je úroveň čím dál vyšší. Před lety to nebylo až tak kvalitní. Za poslední roky to šlo nahoru,“ všiml si nejen někdejší spojka Napajedel Jiří Závodník.

Jako poslední se přihlásil fotbalista Slavkova Petr Zimčík, který nastoupil po boku moderátorky regionální televize TVS Kateřiny Noskové.

„Až dodneška jsme se vůbec neznali,“ přiznává Zimčík. „Dali jsme se dohromady až v pátek. Psal jsem organizátorovi, že bych si přišel zahrát, tak mi sehnali Kačku. Hrajeme spolu poprvé, ale celkem to funguje,“ pochvaloval si.

Turnaj hodnotil pozitivně. „Jsou tady palmy, písek, počasí vyšlo. Organizace je perfektní,“ dodal spokojeně.