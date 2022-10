Lukáš Kučera v Uherském Hradišti 10 kilometrů dlouhý závod mužů, rozložený do osmi okruhů, vyhrál v čase 31:04. Druhé místo obsadil se ztrátou 7 sekund obhájce loňského prvenství Jiří Homoláč (VSK Univerzita Brno), bronzovou příčku vybojoval v čase 31:48 Tomáš Habarta z pořádajícího klubu AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště.

,,Na startu závodu mužů se sešla spousta kvalitních běžců,“ informoval ředitel závodu Pavel Kunt.

O zajímavé měření sil proto bylo postaráno.

,,Vpředu dlouho běžela 5 členná skupina. Z ní se jako první odpoutali Jiří Homoláč a Tomáš Habarta. V průběhu pátého okruhu se ale do čela probojoval Lukáš Kučera, který později pobyt na první příčce udržel až do cíle. A to Kučera ještě začal finišovat už v sedmém okruhu, protože si špatně spočítal celková počet okruhů v našem závodu,“ upozornil na klíčové momenty Kunt.

Z regionálních vytrvalců na Slovácku skončili ještě Filip Vabroušek (AK Zlín, 33:22) šestý, Petr Bachan (AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště, 33:39) sedmý, Jiří Světinský z Hluku díky času 35:37 devátý a František Palla (Biatlon Halenkovice, 39:45) desátý.

Ženy běžely 5 kilometrů a Pavla Vítová na trati v okolí uherskohradišťského Masarykova náměstí vybojovala v absolutním pořadí mezi ženami zlatou příčku za čas 20:57. Druhá byla Petra Petrášová (21:05), třetí místo brala za čas 21:34 Jitka Bařinková (Dia Zlín).

Petrášová ovládla hlavní kategorii žen. Vítová s nejlepším časem mezi ženami vyhrála kategorii veteránek.

,,Petra Petrášová i Pavla Vítová si na trati dobře rozvrhly síly,“ prozradil Pavel Kunt.

Ředitele Slováckého běhu také potěšil zájem dětí a mládeže o závody v Uherském Hradišti.

,,V dorosteneckých a žákovských kategoriích si u nás zazávodilo 156 běžců a běžkyň. Těší mě také zájem o účast v Lidovém nesoutěžním běhu,“ pochvaloval si Kunt.