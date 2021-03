,,Myšlenka druhé podpory pro malou Adélku se zrodila v polovině února. V tomto období nás napadlo, že každý z nás denně ujde několik kroků. Tak proč je nesčítat a udělat z toho výzvu. Proto chceme díky chození do konce března překonat hranici 100 000 000 kroků. Tato výzva by také mohla být pro všechny zainteresované zábavou,“ vysvětluje předseda spolku Srdce na pravém místě Jakub Kohoutek.

Zapojit se může každý zájemce.

,,Podmínkou ale je, aby se zaregistroval a zaplatil startovné 123 Kč, nebo 5 Euro na transparentní účet spolku. Pokud někdo vytvoří tým a pozve další kamarády, kolegy z práce, rodinu, může být krokový projekt ještě finančně zajímavější. Jeden tým tvoří dva až pět lidí,“ vyzívá Kohoutek k podpoře handicapované Adélky.

Jaká jsou kritéria?

,,Zájemci do připravené tabulky zapíší počet kroků za jednotlivé dny. Systém pak automaticky spočítá součet kroků jednotlivců, součet kroků týmů a součet kroků všech zapojených lidí. Jeden tým tvoří dva až pět lidí. Zvát do týmu jde velmi snadno přes tlačítko systému. Pokud bude někdo chtít přispět a nezúčastnit se výzvy, tak i toto je možné. Protože ale není možné výkony nijak kontrolovat, tak u účastníků očekáváme férovost, aby to celé mělo smysl,“ žádá o poctivý přístup k projektu Jakub Kohoutek.

Ten také na emailu jakub@srdcenapravemmiste.cz, nebo na telefonu 775 941 506 ochotně podá veškeré informace. Všechny informace jsou rovněž na webu akcesrdce.cz. Organizátoři by rádi vybrali ,,symbolickou“ částku 123 123 Kč.

Kdo je Adélka Petříková?

Manželům Petříkovým se v roce 2012 narodila dvojčata. Kluk Tadeáš a holka Adélka. Bohužel Adélka se narodila se vzácným Phelan-McDermidův syndromem. Jde o vzácnou vrozenou vadu, kdy v těle dítěte chybí část chromozomu.

U Adélky způsobuje hypotomii, která ji brzdí ve fyzickém vývoji. U tohoto syndromu je každý případ odlišný a přízraky jsou individuální. Bohužel dopředu nejde říct, jak se bude tato skutečnost v budoucnu projevovat.