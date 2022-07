Mršina mláděte mamuta srstnatého, jejíž stáří se odhaduje na více než 35 tisíc let, byla ve skvěle zachovalém stavu. Paleontologové ji popsali jako „jedno z nejúžasnějších mumifikovaných zvířat doby ledové, jaké kdy bylo na světě objeveno“.

Podle expertů by mělo jít o samici. „Je dokonalá a krásná,“ řekl kanadské televizní stanici CBC Grant Zazula, paleontolog pro kanadské území Yukon. „Má chobot. Má ocas. Má malinké uši. Má malý předkusový konec chobotu, kterým mohla uchopit trávu,“ dodal.

Nález označil za „nejdůležitější objev v paleontologii v rámci Severní Ameriky“.

Being part of the recovery of Nun cho ga, the baby woolly mammoth found in the permafrost in the Klondike this week (on Solstice and Indigenous Peoples’ Day!), was the most exciting scientific thing I have ever been part of, bar none. https://t.co/WnGoSo8hPk pic.twitter.com/JLD0isNk8Y — Prof Dan Shugar (@WaterSHEDLab) June 24, 2022

Díky velké části neporušené kůže a srsti se ostatky mladého mamuta podle úředníků řadí mezi nejkompletnější mumifikované savce nalezené na kontinentu. Předpokládá se, že mamutovi srstnatému bylo v době smrti něco málo přes jeden měsíc. Měří 140 centimetrů a je o něco delší než jediné další celé mládě mamuta srstnatého objevené na Sibiři v roce 2007.

Vědci našli v žaludku samice kousek trávy, což naznačuje, že poslední chvíle života strávila na pastvě, když se pohybovala po území, které bylo v té době domovem divokých koní, jeskynních lvů a obřích stepních zubrů.

Téměř dokonale zachovalý stav samice naznačil, že mohla být uvězněná v bahně, než skončila zmrzlá v permafrostu během doby ledové. „Doba od uvěznění v bahně po její pohřbení ve zmrzlé půdě byla velmi, velmi krátká,“ sdělili vědci. Zřejmě proto nyní mrtvé mládě našli v tak perfektním stavu.

Nadšení původních obyvatel

Objev byl učiněn na území kmene Trʼondëk Hwëchʼin First Nation. Na obřadu, který se konal začátkem tohoto týdne, stařešinové pojmenovali mamuta Nun cho ga, což v jazyce Hän znamená velké mládě. „Je to úžasné,“ citoval list The Guardian prohlášení stařešiny kmene Peggy Kormendyové. „Vyrazilo mi to dech, když plachtu odstranili,“ řekla.

Náčelnice Roberta Josephová z Tr'ondëk Hwëch'in uvedla v prohlášení, že se místní budou snažit s ostatky naložit „způsobem, který ctí tradice, kulturu a zákony“. „Nun cho ga se rozhodlo zjevit nám všem,“ dodala. Vůdčí kmene tím zjevně narážela na štěstí, které nález umožnilo.

Holy smoke! ? A baby mammoth has just been discovered by a Yukon gold miner? It is more than 30000 years old! Preserved by permafrost ice❄️

Press release here: https://t.co/1tcIk5LEom pic.twitter.com/HT6Nramf6K — Secrets Of The Ice (@brearkeologi) June 24, 2022

Telefonát od těžební společnosti přišel v den zákonem stanoveného svátku na tomto území, takže Zazula musel v oblasti vypátrat někoho, kdo by se mohl narychlo vydat na místo, aby mršinu vyzvedl. Nakonec našel dva geology v regionu. „Úžasné je, že během hodiny, kdy tam byli, aby provedli práci, se obloha otevřela, zčernala, uhodily blesky a spustil se déšť,“ řekl Zazula a dodal: „Takže kdyby ho v té době nevylovili, ztratilo by se mládě v bouři.“

Vzrušení neutichlo ani několik dní po přelomovém nálezu. „Bude trvat dny, týdny a měsíce, než se to vstřebá. A bude trvat dny, týdny a měsíce, než se ve spolupráci s Tr'ondëkem Hwëch'inem rozhodneme, co uděláme a co se z tohoto objevu naučíme," řekl Zazula.

Zajímavosti o mamutech



• V době ledové obývali severní, střední i západní Evropu, Severní Ameriku a severní Asii.

• Název „mamut“ vznikl proto, že byli mylně považováni za větší tvory, než jsou dnešní sloni. Ve skutečnosti většina druhů dosahovala zhruba výšky slonů indických.

• Našly se však i obří výjimky. Mamut císařský z Kalifornie dosahoval výšky maximálně čtyř metrů v kohoutku a váhy šesti až osmi tun. Největším druhem byl zřejmě Mammuthus sungari o velikosti 5,3 metru.

• Byly objeveny i trpasličí druhy dosahující výšky 1,8 metru, a to na Wrangelově ostrově u břehů východní Sibiře.

• Geneticky si jsou mamuti blízcí se slony indickými. Vědci se proto domnívají, že zkřížením genetického materiálu obou tvorů by mohli vyhynulý druh znovu oživit. Pro pokus se však nepodařilo získat jeho dostatečné množství.

• V Česku byli mamuti hojně loveni lidmi například v lokalitě Předmostí u Přerova.

• Kly, kůže a žebra sloužily při výstavbě stanů, maso bylo snědeno a pravděpodobně i sušeno do zásoby. Využíván byl i morek kostí.

• V 19. a 20. století při kolonizaci Sibiře byly hojně nacházeny mamutí kly, které byly ceněny jako náhražka za slonovinu. Cena mamutoviny však byla nižší, nicméně se stala oblíbeným ruským vývozním artiklem.

• Mamuti definitivně vyhynuli zhruba před čtyřmi tisíci lety.