Kromě toho zdravotnický personál přichází za pacienty s teploměry třeba v situaci, kdy o to požádají, nebo když mají lékaři a sestry obavy, že se pacientova teplota změnila. Brněnská Fakultní nemocnice není jediná, kde se postupně od brzkého ranního buzení upouští, v posledních letech se čas vstávání mírně mění i v dalších zařízeních. Radikální změny ale zatím nenastaly.

V brněnské fakultní nemocnici v Bohunicích personál vstupuje na pokoje pacientů nejdříve v půl sedmé ráno, pokud neexistuje důvod, který by tento čas posunul, třeba naplánovaný odběr krve či příprava na operaci. Podle Mičudové se navíc od pravidelného ranního měření teploty u všech upouští, a tento údaj o zdravotním stavu pacienta se získává podle jiných nastavených pravidel. „Teplotu měříme vždy při přijetí k hospitalizaci a ukončení hospitalizace, před operačním výkonem, před podáním anestézie na lůžkovém oddělení, minimálně dvakrát denně, pokud pacient bere antibiotika, dále u výkonů, u kterých je měření tělesné teploty součástí standardních postupů, například podání transfuzních přípravků, a samozřejmě teplotu měříme na základě ordinace lékaře,“ vypočítává Mičudová.

Že části lidí brzký budíček vadí, potvrzuje Deníku i předseda Unie pacientů České republiky Jiří Hlaveš. „Velká část lidí už si na to zvykla, ale jsou pacienti, kterým je to nepříjemné. Bohužel ale brzké ranní vstávání v nemocnicích vnímáme jako nutnost, protože chápeme, že nemocnice trpící nedostatkem personálu potřebují udržet provoz," poznamenává Hlaveš.

Údaj o tělesné teplotě je jedním z těch, které lékaři potřebují k tomu, aby si udělali dobrý přehled o aktuálním stavu pacienta. A proto je důležité měřit ji ráno, i když to pro lidi znamená často nepříjemné vstávání. „Ranní teplota není ovlivněna fyzickou činností, a proto se považuje za vypovídající. Obecně, pokud člověk nemá zdravotní problémy, tak má ráno teplotu nejnižší. Proto se ji snažíme měřit co nejdříve po probuzení, a někdy tedy pacienty i budíme, jelikož někteří spí déle, než ti druzí,“ nastiňuje Mičudová.

Podle odborníků je důvodu pro brzký budíček, při němž trpí všichni kromě „ranních ptáčat“, několik. Týkají se jednak přirozeného fungování lidského organismu, jednak nastavení režimu v nemocnicích. „Stručně by se na tuto otázku dalo odpovědět, že zvyk je železná košile,“ říká pro Deník zástupkyně zdravotnického náměstka Fakultní nemocnice Brno Erna Mičudová.

