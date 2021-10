Co mají obě slečny společné? Byly přihlášeny do soutěže Dítě Česka – nové ankety, kterou pořádá česká pobočka UNICEF. Ta chce tímto projektem upozornit na výjimečné děti a inspirativní mladé lidi ze všech regionů naší země, prezentovat jejich příběhy a ukázat, jaká je současná nastupující generace v Česku.

Nominace do ankety jsou nyní prodlouženy až do 10. října!

Kdo další tedy rozšíří řady přihlášených dětí? Podle ředitelky české pobočky UNICEF Pavly Gomba nominují do ankety mladé talenty především jejich rodiče, ale i učitelé ze škol nebo vedoucí z jejich kroužků. „Dítětem Česka se stanou dvě děti, chlapec a dívka, které slavnostně vyhlásíme 20. listopadu ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy,“ uvedla Pavla Gomba.

Mezi přihlášenými je už i dvanáctiletý Benedikt ze Zlínska – šachista a člen Mensy, který je úspěšný účastník logických olympiád a současně hraje na klavír a flétnu. K tomu všemu ještě ovládá metodu informačního intuitivního vnímání bez použití zraku, jinak řečeno – Benedikt dokáže zcela fungovat bez použití zraku. Je tak inspirací pro zrakově hendikepované lidi.

Nominaci už si vysloužila i 17letá Šárka z Klatov, která je úspěšnou absolventkou Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, jež motivuje k osobnímu rozvoji právě mladé lidi. Šárka se ve svém volném čase věnuje například dobrovolnictví, takže zajišťovala nákupy, roušky a jiné potřeby pro osamělé seniory.

Absolvovala také roční stáž v Otevřené vědě, která je zajišťována Akademií věd ČR. Zatím nejmladší nominovanou je pak pětiletá klavíristka Karolínka.

„Dle mého názoru by Dítě Česka mělo mít vlastní autentickou osobnost, vědět co chce dělat a kým chce být, bezesporu mít aktivity, které ho baví, i když mu například škola neumožňuje volnou ruku, a hlavně by mělo jít svým vrstevníkům příkladem,“ zhodnotila jedna z přihlašujících v nominaci svůj pohled na to, jaké vlastnosti by mělo mít Dítě Česka.

Jak už bylo zmíněno, tak děti a mladistvé mohou do ankety nominovat instituce, školy i soukromé osoby, a to prostřednictvím on-line formuláře dostupného na adrese www.diteceska.cz.

Navrhovat mohou všechny děti a mladé lidi s českým občanstvím nebo trvalým pobytem v ČR, kteří do vyhlášení výsledků ankety nedosáhnou věku 18 let. Porota UNICEF vybere z přihlášených účastníků dvacet finalistů.

Kromě samotné ředitelky UNICEF ČR Pavly Gomba v porotě zasedne řada dalších významných osobností. Je mezi nimi například školský ombudsman Ladislav Hrzal, spisovatel Michal Viewegh, herečka Jitka Čvančarová, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima nebo také zástupce Deníku – generální ředitel vydavatelství Vltava Labe Media Vít Nantl.

Na vítěze čeká kromě titulu Dítě Česka mimo jiné prostor pro vlastní blog na profilech UNICEF ČR a propojení v rámci mezinárodní sítě UNICEF.

„Smyslem ankety je poskytnout dětem a mladým lidem bezpečný a inspirativní prostor, pozitivně využít jejich energii, komunikovat konkrétní inspirativní příklady a ukázat, jaká ve skutečnosti je současná generace dětí a mladých lidí v Česku. Chceme také zvýšit povědomí o dětských právech a odpovědnosti mezi mladými a mezinárodně je propojit,“ konstatovala ještě Pavla Gomba.

Porotci v anketě Dítě Česka:

Jitka Čvančarová, herečka,

Patrik Eliáš, asistent trenéra české hokejové reprezentace do 20 let,

Pavla Gomba, ředitelka UNICEF ČR,

Ladislav Hrzal, školský ombudsman,

Kristýna Hyská, youth influencer,

Petr Koliha, ředitel stanice ČT Déčko,

Rastislav Maďar, imunolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity,

Vít Nantl, generální ředitel a předseda představenstva vydavatelství Vltava Labe Media,

Taťána Plecháčková, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti,

Daniel Sobotka, ředitel Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK,

Ondřej Šejtka, ředitel České rady dětí a mládeže,

Petr Šimůnek, šéfredaktor časopisu Forbes,

Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců a Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek,

Michal Viewegh, spisovatel,

Jarmila Záhorová, výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu,

Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR,

Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.

Jak nominovat do soutěže Dítě Česka?



1. Pro nominaci do ankety je potřeba vyplnit přihlašovací formulář na www.diteceska.cz.



2. Poté UNICEF nominovanému zašle závaznou přihlášku.



3. Tu je potřeba zaslat vyplněnou a podepsanou nominovaným a jeho zákonným zástupcem nejpozději do 10. října 2021 na e-mail diteceska@unicef.cz.