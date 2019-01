Uherský Ostroh – Pomoct s agresivním mužem v rodinném domě v Uherském Ostrohu, jenž se pořezal na krku a vyhrožoval sebevraždou, byla vyslána v neděli 4. listopadu policejní hlídka.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„V objektu se nacházel bezradný otec a jednatřicetiletý muž, který stál v koupelně a nikoho k sobě nechtěl pustit. Přitom měl v ruce žiletku, kterou se již pořezal na krku a dalším pořezáním vyhrožoval, pokud se k němu někdo přiblíží," informoval mluvčí uherskohradišťských policistů Aleš Mergental. Muž na výzvu strážců zákona dveře otevřel, ale odmítal odložit žiletku z ruky nebo vyjít z koupelny. Policisté na nic nečekali, vešli do koupelny a vyhrožujícího muže o žiletku odzbrojili a zajistili ho. Vzhledem k jeho stavu mu museli přiložit pouta," doplnil Aleš Mergental. Dotyčného, který se naštěstí nestačil vážněji zranit, následně ošetřil lékař záchranné služby. Při převozu do nemocnice policisté přesto asistovali. Zajištěnému muži naměřili v dechu 2,7 promile alkoholu. Ten byl po ošetření v nemocnici za policejní asistence převezen do psychiatrické léčebny.