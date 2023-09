K nešťastné nehodě u jednoho z rodinných domů v Dolním Němčí na Uherskobrodsku došlo ve čtvrtek 28. září navečer.

Vrtulník záchranky letěl pro ženu zaklíněnou pod autem v Dolním Němčí. | Foto: HZS Zlínského kraje

„Po šesté hodině večerní tam sjelo osobní vozidlo z mírného kopce a najelo do ženy, která pod ním zůstala zaklíněná. Ven jí pomohli rodinní příslušníci, kteří zavolali pomoc,“ informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Na místo byli vysláni také profesionální hasiči ze stanic Uherský Brod a Uherské Hradiště.

„Ti po příjezdu pomohli posádce zdravotnické záchranné služby uložit zraněnou do vakuové matrace a přenést do sanitního vozu,“ dodala Lucie Javoříková. Poté hasiči zabezpečili místo pro přistání vrtulníku na okraji obce, který ženu transportoval do nemocnice v Olomouci.

