S notnou dávkou alkoholu v těle usedl za volant v Nivnici ve čtvrtek 15. července, krátce před půl desátou dopoledne, 49letý muž. To se mu ale nevyplatilo, protože způsobil dopravní nehodu, po které nadýchal 3,59 promile alkoholu.

Ilustrační foto | Foto: Karel Rozehnal

„Řidič renaultu jel ulicí Sídliště. Při odbočování vlevo do ulice Nová Čtvrť vyjel mimo cestu a vjel na parkoviště, kde narazil do zaparkovaného automobilu Ford Mondeo. Vyvázl při tom bez zranění. Dopravním policistům, kteří nehodu vyšetřovali, přiznal, že ráno popíjel tvrdý alkohol. Ten mu ale došel a tak se vydal autem do obchodu, aby si mohl dokoupit další. S naměřenou hodnotou souhlasil. Další jízdu jsme podnapilému řidiči zakázali. Rovněž jsme mu zadrželi řidičský průkaz,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.