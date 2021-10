„Zdravotnická záchranná služba rozhodla o leteckém transportu, hasiči proto zajistili místo přistání vrtulníku, kterým byl muž po prvotním ošetření do nemocnice přepraven. Po přibližně dvou hodinách zásahu se jednotky vrátily zpět na své základny,“ doplnil mluvčí hasičů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.