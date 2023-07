Co nedobrzdíš, to neukecáš. Motorkář u Slováckých strojíren trefil Volkswagen

Na vlastní nepozornost doplatil motorkář nedaleko Uherského Brodu, konkrétně u odbočky do areálu Slováckých strojíren. Ve středu 12. července odpoledne tam nedobrzdil a po nárazu do auta před sebou utrpěl zranění, se kterými byl převezen do nemocnice.

Záchranáři zasahují u Slováckých strojíren v Uherském Brodě, kde motocyklista narazil do Volkswagenu a zranil se; středa 12. července 2023 | Foto: Policie ČR