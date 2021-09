Řidič sjel v Břestku u Uherského Hradiště do příkopu | Foto: HZS Zlínského kraje

Ani v sobotu večer se Zlínskému kraji nevyhnuly dopravní nehody, kdy hasiči ze stanice Uherské Hradiště a dobrovolní hasiči z Buchlovic vyjížděli k havárii obytného vozu, se kterým řidič na úzké cestě poblíž obce Břestek na Uherskohradišťsku sjel z vozovky do příkopu.

