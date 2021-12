K pátečnímu střetu vyjížděli dopravní policisté mezi Nivnici a Uherský Brod, kde jednatřicetiletý muž půl hodiny před půlnocí přecházel silnici, aniž by se přesvědčil, zda něco nejede, a tak se stalo, že vešel do jízdní dráhy řidičce Toyoty, jedoucí od Nivnice.

„Žena za volantem chtěla střetu zabránit, proto strhla řízení do protisměru. I přesto došlo ke srážce. Chodec ale na situaci zareagoval tak, že aniž by cokoliv řešil, sedl na elektrokolo a odjel do Nivnice, kde byl později dohledán policejní hlídkou. Nehoda se obešla bez zranění. Škoda na vozidle je předběžně vyčíslena na patnáct tisíc korun,“ uvedla mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová.

V sobotu večer v ulici Štěpnická v Uherském Hradišti přecházela přes silnici žena venčící psa v místě, které je označeno pro přecházení chodců.

„Toho si zřejmě nevšimla jednapadesátiletá řidička, která na situaci nestačila včas zareagovat a do chodkyně narazila. Zraněnou ženu odvezli přivolaní záchranáři do nemocnice. U obou zúčastněných vyšla dechová zkouška negativní,“ poznamenala policejní mluvčí.

Následující večer vyjížděli dopravní policisté do Jarošova v Uherském Hradišti ke střetu pětadvacetiletého muže s Passatem.

„Alkoholem posilněný mladík chtěl přejít silnici. Pro přecházení vozovky měl využít přechodu pro chodce, který byl v jeho blízkosti. S tím si ale nedělal těžkou hlavu, a aniž se rozhlédl, vstoupil přímo před vozidlo jedoucí od Bílovic. Přivolaní policisté provedli u obou účastníků nehody dechovou zkoušku. Pozitivní vyšla jen u chodce, a to 2,58 promile. Ten také utrpěl lehké zranění,“ sdělila Milena Šabatová s tím, že se dotyčnými nehodami nadále zabývají dopravní policisté.

„Upozorňujeme občany na zákonnou povinnost užití retroreflexních materiálů, pokud se jako chodec pohybujete v době snížené viditelnosti na neosvětlené komunikaci mimo obec. Reflexní a fluorescenční materiály by měli používat chodci a cyklisté i v obci! Pro současné období, kdy se později rozednívá a dříve stmívá a jsou častější mlhy, je dodržení tohoto pravidla zvlášť nezbytné,“ varovala policejní mluvčí.

Ta zároveň upozornila řidiče, aby byli obezřetní, a to nejen u přechodu pro chodce. Zejména za snížené viditelnosti se totiž může stát, že chodce v tmavém oblečení lze zaznamenat až na poslední chvíli, kdy už tragédii není možné zabránit.