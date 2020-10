Neštěstí se stalo Po půl šesté ráno mezi obcemi Liptál a Jasenná.

"Řidička při jízdě od Vsetína do Vizovic v levotočivé zatáčce zřejmě kvůli vysoké rychlosti čelně narazila do stromu a s autem skončila na střeše, to navíc začalo hořet. Zemřela nejen řidička, ale také její spolujezdkyně, totožnost obětí potvrdí až nařízená soudní pitva," popsala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Okolnosti neštěstí podle ní prověřují dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty, v souvislosti s vyšetřováním byla silnice z Jasenné na Liptál v obou směrech uzavřena a policisté odkláněli dopravu. Provoz by měl být v místě obnoven kolem třinácté hodiny.

Vyšetřovatelé také hledají svědky nehody. "Pokud jste inkriminovaným místem projížděli v čase mezi 6.20 a 6.45 hodin, zavolejte prosím, na linku tísňového volání policie 158," vyzvala veřejnost policejní mluvčí.