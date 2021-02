Na bezmála dvě a půl hodiny tam musel být přerušen provoz kvůli sebevraždě mladého Hradišťana, jenž se rozhodl vzít si život v blízkosti tamního železničního mostu přes řeku Moravu.

„Jednadvacetiletý muž z Uherského Hradiště vyčkal až pojede vlak a těsně před jeho příjezdem si lehl na koleje. Když jej spatřil strojvedoucí soupravy jedoucí ze Starého Města do Uherského Hradiště, zatáhl za rychlobrzdu a snažil se tragédii zabránit, ale v takovýchto případech to málokdy mívá šťastný konec. Ani přes veškerou snahu se mu to bohužel nepodařilo,“ řekla Deníku policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

K události podle jejích slov došlo v katastru Starého Města, zhruba 200 metrů před železničním mostem krátce po 22. hodině. Šlo o vlak osobní a případ na místě vyšetřovali kromě policistů z obvodního oddělení v Uherském Hradišti, také kriminalisté.

„Provoz na železniční trati byl obnoven půl hodiny po půlnoci,“ doplnila Simona Kyšnerová.