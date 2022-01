„Devětadvacetiletý řidič automobilu Alfa Romeo jel směrem na Uherský Brod a při průjezdu táhlé levotočivé zatáčky přejel plynule do protisměru. Tam narazil do kamionu. Při nehodě došlo k vážnému zranění řidiče Alfy Romeo, který byl letecky transportován do nemocnice v Brně,“ uvedla mluvčí uherskohradišťských policistů Milena Šabatová. Jeho spolujezdkyni převezli záchranáři do Uherskohradišťské nemocnice. Řidič kamionu vyvázl s lehkým zraněním.