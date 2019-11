„Strojvedoucí vlakové soupravy jedoucí od Uherského Brodu i přes veškeré úsilí nedokázal zabránit srážce. Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ sdělila v pondělí 25. listopadu mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová.

Provoz na trati byl podle ní zastaven až do ukončení vyšetřování železničního neštěstí.

„Obnovit se jej podařilo v 7.30, tedy o tři hodiny později,“ uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Nela Friebová.

Veškeré bližší okolnosti vztahující se ke srážce vlaku s mužem šetří uherskohradišťští kriminalisté.

Letos na jaře na stejné trati a relativně nedaleko sobotního neštěstí přitom vyhasly už dva mladé životy.

Dne 10. dubna zemřela u Drslavic po nárazu vlaku sedmnáctiletá dívka a den na to, 11. dubna navečer, jen o pár kilometrů dál, u Veletin, srazila a smrtelně zranila muže po dlouhém brzdění a troubení, vlaková souprava, jedoucí z Uherského Brodu.

„Jsou to nepředstavitelné lidské tragédie a z toho důvodu se mi špatně takové události komentují. Všechny tři oběti byli mladí lidé a shodou okolností jsem je znal,“ řekl Deníku drslavický starosta Rostislav Mihel.

Vzhledem k tomu, že se jedno z těch neštěstí přihodilo v těsné blízkosti tamního železničního přejezdu, upozornil starosta na to, že bezpečnosti není nikdy dost.

„Proto spolu se SŽDC pracujeme na přípravě dokumentace podjezdu železniční tratě v katastru naší obce. Nepůjde sice o nijak levnou záležitost, ale i kdyby případný podjezd pomohl zachránit jeden lidský život, určitě by jeho vybudování stálo za to. Bezpečnější by se tím stala celá lokalita,“ poznamenal Rostislav Mihel.