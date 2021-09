„Sedmačtyřicetiletý zahraniční řidič nákladní soupravy přepravující mouku jel po hlavní silnici Těšovská směrem na Luhačovice. V křižovatce zřejmě až na poslední chvíli zaregistroval před ním stojící osobní automobil značky Renault Duster, odbočující vlevo. Aby se na mokré vozovce vyhnul střetu, strhl řízení do protisměru a tam se čelně srazil s protijedoucí nákladní soupravou převážející krmivo. Po nárazu byla protijedoucí souprava s krmivem odhozena na zídku rodinného domu a souprava s moukou poté ještě narazila do renaultu,“ popsala událost policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Dramaticky vypadající karambol dvou protijedoucích kamionů a Renaultu Duster v Uherském Brodě uzavřel od časných ranních hodin až do pozdního odpoledne v pátek 17. září tah na Luhačovice.

