Žena jedoucí od Blatnice pod Svatým Antonínkem pravděpodobně upadla do mikrospánku a ztratila tak kontrolu nad řízením.

„Vozidlo přejelo do protisměru a čelně narazilo do stromu. Řidička při střetu utrpěla zranění, které si vyžádalo letecký transport do nemocnice v Brně,“ popsala okolnosti nárazu policejní mluvčí uherskohradišťských policistů Milena Šabatová.

Na místo ihned přijeli dobrovolní hasiči z nedaleké Blatnice, kteří pomáhali z vyprošťováním zaklíněné ženy. Silnice byla po dobu vyšetřování zcela uzavřená.

Díky zapojení všech složek integrovaného záchranného se však provoz podařilo obnovit za necelé tři hodiny. Předběžná škoda nehody byla předběžně vyčíslena na sto šedesát tisíc korun.

V nebezpečném úseku mezi Blatnicí a Uherským Ostrohem evidují policisté od roku 2018 celkem pět nehod, přičemž se převážně jednalo o střet se zvěří nebo právě náraz do stromu.