„Devětašedesátiletý řidič automobilu značky Hyundai jel od Bílovic směrem na Březolupy. Aniž by měl dostatečný rozhled, začal předjíždět před sebou jedoucí VW Touareg s přívěsem. Při tomto manévru se stalo, že se čelně střetl s protijedoucím řidičem vozidla Toyota Corolla a poté bočně i s vozidlem, které předjížděl,“ informovala mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová.

Následkem toho se předjíždějící podle ní dostal do smyku, vyjel mimo silnici na pole, kde se několikrát převrátil přes střechu. Toyota po čelním střetu skončila také mimo silnici. „Dechové zkoušky u účastníků této události vyšly negativní. Přivolaní záchranáři si převzali do své péče celkem tři zraněné osoby, a to devětašedesátiletého řidiče a posádku z vozidla Toyota. Celková škoda je předběžně vyčíslena na tři sta tisíc korun,“ dodala policejní mluvčí.