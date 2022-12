„Otec majitele chaty si vytáhl žebřík, protože si chtěl něco zkontrolovat v podkroví. Špatně si jej ale zajistil a spadl na záda. Uložili jsme ho do vakuových nosítek a odnesli do sanitky. Pak přiletěl vrtulník, ale po konzultaci s lékařem zase odletěl. Sanitka zraněného odvezla do nemocnice,“ řekl Deníku mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Roman Žemlička.