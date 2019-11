Osm teenagerů bylo pod vlivem alkoholu

Šest hochů a dvě dívky ve věku od patnácti do osmnácti let, kteří byli pod vlivem alkoholu, přistihli policisté ve Zlínském kraji. Strážci zákona se zapojili do celostátní akce „Hazard, alkohol, děti“, která je zaměřená na podávání alkoholu mládeži a hazardní hraní.

Policisté zkontrolovali téměř 200 mladistvých. Osm z nich bylo pod vlivem alkoholu. | Foto: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje