Více než dvě promile alkoholu v dechu v pátek 6. září notně zkomplikovalo život dvěma řidičům na Slovácku. Jízdu obou opilých mužů za volantem nakonec ukončil zásah policejní hlídky.

Při odbočování najel na vyvýšený ostrůvek a narazil do semaforu | Foto: Policie ČR

„Hodinu po pátečním poledni projížděl křižovatkou v Kunovicích od Uherského Hradiště směrem na Uherský Brod devětapadesátiletý řidič fabie. Při odbočování najel na vyvýšený ostrůvek, kde se mu do cesty připletl semafor a narazil do něj. To ho ale nechalo klidným a pokračoval dál v jízdě. Ovšem daleko nedojel. U Popovic na dotyčného čekala hlídka dopravních policistů,“ uvedla mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová.