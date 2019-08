Opilá řidička způsobila svým nezodpovědným chováním vážnou dopravní nehodu. V dechu měla přes dvě a půl promile.

Stalo se tak včera dopoledne v Uherském Ostrohu, když nedala přednost ženě jedoucí do Hluku a čelně do ní narazila. Zatímco viník vyvázl bez vážnějších zranění, druhá řidička byla převezena do nemocnice na ošetření.