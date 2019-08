K nehodě došlo ve čtvrtek 29. srpna krátce před 14. hodinou na silnici I/50 poblíž Bystřice pod Lopeníkem.

„Devětašedesátiletý řidič jel od Uherského Brodu směrem na Starý Hrozenkov. Zřejmě jej přemohla únava, a tak upadl do mikrospánku. Vozidlo nejprve přejelo do protisměru, načež zamířilo vlevo mimo silnici, kde se přetočilo přes střechu. Nakonec zůstalo zapřené o ovocný strom. Při nehodě se zranil jak řidič, tak i jeho dvě spolujezdkyně. Záchranáři následně celou osádku převezli do Krajské nemocnice ve Zlíně,“ popsala událost mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová s tím, že dechová zkouška u řidiče vyšla negativní. Celkovou škodu předběžně vyčíslili na více než 200 tisíc korun.