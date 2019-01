Uherský Ostroh – Podruhé se v noci ze soboty na neděli narodila mladá řidička z Veselí nad Moravou. Přibližně o půl jedné ráno se svým fordem havarovala v blízkosti benzínové pumpy Shell u Uherského Ostrohu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Michal Bílek

„Auto vjelo do výtluku při krajnici, jenž díky sněhové pokrývce nebyl vidět. Náraz vozidlo dostal do smyku, a to skončilo v mostním příkopu na střeše,“ prozradil svědek události František Tureček.

Řidička měla obrovské štěstí, z hrozivě vyhlížející nehody totiž vyvázla bez sebemenší újmy. „Zřejmě když začínala ta zlatá neděle, tak při ní stáli všichni svatí. Při vyprošťování z vraku bylo děvče úplně v pohodě. Silničáři by ale měli tu díru zavčasu opravit. Za tu hodinu, co se vozidlo vyprošťovalo, tak ji trefilo snad každé třetí auto. Myslím že ani jedno nemine diagnostika nápravy či vyvážení disku kola,“ dodal Tureček.