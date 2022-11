„K dopravní nehodě došlo kolem čtvrt na tři v noci v ulici U sklárny v obci Strání. Devatenáctiletý řidič osobního automobilu značky Renault nepřizpůsobil rychlost jízdy, přejel do protisměru a následně vyjel mimo silnici. Tam narazil do zaparkovaného vozidla, do zděného přístřešku, kde se nacházela plynová přípojka, do zídky rodinného domu a přitom ještě poškodil 22 habrů. Tři mladíci utrpěli lehká zranění. Celková škoda je vyčíslena na 115 tisíc korun. Řidič nadýchal 0,8 promile alkoholu,“ sdělila policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Čelní srážka u Bánova: octavie letěla do sadu, dva lidé končili v nemocnici

Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Jakuba Omelky lékaři ošetřili jednoho zraněného na místě.

„Další dva pak byli s lehkými zraněními převezeni do nemocnice,“ doplnil Omelka.

U karambolu zasahovali také dobrovolní hasiči ze Strání a profesionální jednotka hasičů z Uherského Brodu.

„Vzhledem k poškození a úniku plynu z potrubí nebylo provedeno odpojení akumulátoru. Při bližším průzkumu byl zastaven přívod plynu a byla provedena protipožární opatření. Byla přivolána pohotovostní služba provozovatele rozvodů plynu,“ informoval mluvčí krajských hasičů ze Zlína Roman Žemlička.