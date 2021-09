„Řidička, která s toyotou ke koupališti přijela, auto zaparkovala u levého okraje vozovky. Doposud neznámý řidič nezjištěného vozidla, zřejmě při couvání z parkovací plochy, narazil do pravého boku toyoty a poté z místa odjel, aniž by situaci řešil,“ informovala policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.