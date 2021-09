Ke kuriózní, i když pro majitele nového vozu smutné, dopravní nehodě vyjeli v sobotu odpoledne profesionální hasiči.

Nehoda v Uherském Ostrohu. 12. září 2021 | Foto: HZS ZLK.

„Nehoda se stala v Uherském Ostrohu na ulici Blatnická poté, co muž zakoupil vozidlo Ford Escort od jeho majitelky. Nového auta si však dlouho neužil. Po ujetí asi 200 metrů narazil do auta, zaparkovaného na krajnici silnice. Po nárazu se muž s vozidlem přetočil až na střechu. Se zraněním skončil v péči záchranářů, kteří ho transportovali do nemocnice,“ uvedla za krajské hasiče mluvčí Lucie Javoříková