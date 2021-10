„Na motocyklu vznikla škoda pět tisíc korun. Policisté však dále zjistili, že má dotyčný vysloven zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny až do května 2023. Svým jednáním se dopustil trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až tři roky vězení,“ upřesnila Barbora Balášová.

Řidič s naměřenými hodnotami podle jejích slov souhlasil, přiznal, že před jízdou vypil několik piv a k tomu ještě dva panáky. Při nehodě utrpěl zranění a záchranáři jej převezli do nemocnice v Uherském Hradišti.

