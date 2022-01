„Muž za volantem Škody Octavie s přívěsem jel směrem na Dolní Němčí. Únava na mladého řidiče zapůsobila tak silně, že zřejmě upadl do mikrospánku. Jen krátká chvíle tak stačila k tomu, aby neřízené vozidlo v táhlé pravotočivé zatáčce přejelo do protisměru a poté vlevo mimo silnici. Tam narazilo nejprve do zaparkované fabie a poté ještě do rapidu,“ uvedla mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová.