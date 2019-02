Zlín /AKTUALIZOVÁNO/ - Tragédií skončila v minulém týdnu jízda na in-line bruslích pro ženu ze Zlína. Bruslařka bohužel neměla helmu, což se jí stalo osudným. Při pádu si poranila hlavu a na následky zranění zemřela ve zlínské nemocnici.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„Mohu potvrdit, že jedna z našich pacientek zemřela po pádu na kolečkových bruslích,“ sdělila mluvčí zlínské krajské nemocnice Karla Havlíková. Dodala, že další informace s ohledem na rodinu už nemůže nemocnice dále sdělit.

Podle dostupných informací mělo k události dojít už předminulou neděli a žena měla mít v pondělí pohřeb.

Podle mluvčí nemocnice Havlíkové s nástupem teplého počasí vzrostl i počet ošetřených pacientů v traumatologickém oddělení. Lékaři to přisuzují zvýšené sportovní aktivitě a pracovní činnosti lidí například na zahradě. Značný nárůst evidují u zranění při sportování. „Jednoznačně nejvíc je jich při jízdě na kolečkových bruslích, a to zejména u lidí, kteří nepoužívají ochranné pomůcky. Ošetřujeme nejen časté zlomeniny horních končetin, ale také velmi závažná poranění i s tragickými následky. Obliba tohoto sportu v porovnání s minulým rokem se velice rozšířila. Ti, kteří na kolečkových bruslích jezdí, by měli v každém případě používat helmu a chrániče na ruce a kolena,“ zdůraznil primář traumatologického oddělení zlínské nemocnice Marcel Guřan.

