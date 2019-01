Blatnička /AKTUALIZOVÁNO/ - Horolezec Martin Minařík, který vyrostl v Blatničce na Veselsku, je už několik dní pohřešovaný. Zatím vše nasvědčuje tomu, že pokus o výstup na himálajskou Annapurnu stál nejspíš horolezce život.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Lidé z jeho okolí ale i sponzoři však stále doufají, že záchranné týmy 42letého muže najdou. „Pátrání ještě probíhají, takže jestli někdo vyvěšuje nekrology a považuje Martina za odepsaného, tak mohu říct to, že už se stalo mnoho případů, kdy po týdenním pobytu v samotě ten člověk přišel do civilizace,“ poukázal jednatel společnosti, která Minaříka sponzoruje, Ladislav Jirásko. „Navíc pokud záchranná akce probíhá po zemi a šerpové na místo vyrazili, tak je to určitě z toho důvodu, že si myslí, že je ještě naděje,“ uvedl Jirásko.

Poslední zprávu napsal 20. dubna

Expedice, kterou tvořili pouze tři lidé, začala desátého dubna. Kromě Minaříka se jí účastnila ještě Francouzka Elizabeth Revolová a Slovák Jozef Kopold. Podle informací horolezeckých serverů byl původní pokus zdolat Annapurnu Boningtonovou cestou neúspěšný. Kopold navíc kvůli udílení cen Piolet d´ Or odjel domů. Minařík společně s Revolovou zůstali a pokusili se pokořit vrchol jinou cestou.

„Po sbalení jídla a věcí asi na týden se pokusili vystoupit na Rock Noir z druhé strany, přes základní tábor Machapure. Čekala je dlouhá cesta po sedmikilometrovém hřebeni Annapurny,“ uvádí na svých stránkách horolezecký server horyinfo.cz. Podle něj byli Minařík a Revolová v neděli devatenáctého dubna nuceni výstup přerušit, a to kvůli silnému větru. Oba horolezci ale přesto dosáhli východního předvrcholu Annapurny.

Minařík i Revolová si přitom psali z expedice internetový deník. Právě to, že Minařík vložil poslední zprávu dvacátého dubna, podporuje domněnky o jeho špatném stavu. „Pomalu se posunujeme dolů, sílu prošlapávat stopu má jen Eli. Strmé srázy odjišťujeme, tak jsme slezli celý Rock Noir. Jde to velmi pomalu,“ zní poslední zpráva Minaříka na jeho webovkách.

„Dle informací sestupovali na druhou, severní stranu kopce. Důvodem byly zkušenosti s velmi špatně prostupným jižním ledovcem pod Rock Noir,“ uvádí web.

Poslední zpráva od Revolové je ze třiadvacátého dubna. „Omluvte nás za dlouhou odmlku, v tuto chvíli je obtížné dát nějaké informace. Sestup z vrcholu se ukázal jako obtížný, Elizabeth musela znovu sestoupit až do údolí, aby našla pomoc pro Martina,“ uvádí stránky Revolové. Podle agentury české expedice Libora Uhra už ale do vesnice Manang sestoupila pouze Revolová. Ve velmi vyčerpaném stavu ji poté převezl vrtulník do Pikhart. Horolezkyně poté údajně vypověděla, že se museli s Minaříkem ve výšce asi 7100 metrů rozdělit.

Minaříka hledá od neděle vrtulník a pět šerpů

„Martin byl velmi vyčerpaný a nebyl schopný samostatného pohybu. Spolulezkyně mu nemohla pomoci. Elizabeth sama prošlapávala stopu, ale Martin s omrzlými prsty na nohou nebyl schopen dalšího sestupu,“ uvádí web.

V té době byli na hřebeni už jedenáctý den. Na základě informací, které Revolová poskytla, byla okamžitě zahájena pátrací akce. Danou oblast prohledávala dva dny helikoptéra. „Situaci komplikoval i fakt, že Elizabeth nebyla pro své vyčerpání schopna přesně popsat trasu svého sestupu. Na místo vyrazila pátrat i skupina šerpů,“ píše se na stránkách.

Podle námi zjištěných informací měl údajně v neděli opět startovat vrtulník i s několika šerpy, kteří se vydali Minaříka hledat. S sebou si měli vzít zásoby na pět dní.

Minařík se o výstup na Annapurnu pokusil už v loňském roce. I tehdy šel ve tříčlenné expedici. Stejně jako letos se horu pokusil zdolat společně s Jozefem Kopoldem. Trojici vloni doplnil Petr Mašek.

„Po pokusu z minulého roku v severozápadní stěně Annapurny, kde jsme dolezli do výšky sedm a půl tisíce metrů, jsme se rozhodli, že se o Annapurnu pokusíme znovu. Tentokrát však na její jižní stěně, opět ale alpským stylem a v malém týmu,“ píše na svých webovkách Kopold.

Lidé z regionu se s dlouholetým horolezcem měli možnost osobně setkat sedmého března v Blatničce. V tamním kulturním domě se společně s Jozefen Kopoldem, Petrem Maškem a Zdeňkem Svozilem sešel při setkání horolezců a s ním spojeným vyprávěním a promítáním, a to na akci s názvem Obrázky a příběhy z velkých hor.

Doposud podnikl celkem deset expedic

Na setkání s horolezcem vzpomíná i starostka Blatničky Jarmila Hrušková. „V té době se na Annapurnu vypravoval a říkal mi, že se velice těší,“ vzpomíná Hrušková.

Martin Minařík dosud podnikl celkem deset himálajských expedic, na nichž úspěšně dosáhl sedmi vrcholů. Jeho oblíbeným stylem je lezení sólo nebo v malém týmu, alpským nebo lehkým expedičním stylem bez kyslíku a výškových nosičů.





MARTIN MINAŘÍK

Narozen 27.11. 1967. Dosud podnikl celkem 10 himálajských expedic, na nichž úspěšně dosáhl 7 vrcholů:

Manaslu (8.163 m) 1999,

Kangchenjunga (8.598 m) 2002

Broad Peak (8.047 m) 2003,

Shisha Pangma (8.046 m) 2004 - jižní stěnou alpským stylem, oceněno jako výstup roku 2004,

Cho Oju (8.201 m) 2005 - sólo Lhotse (8.516 m) 2007

Dhaulagiri (8.167 m) 2008

Kromě toho realizoval řadu obtížných výstupů v dalších světových velehorách:

Cassinův pilíř na Mt. Mc Kinley (6.194 m) - alpským stylem,

Mt. Logan - první a dosud jediný sólo přechod masivu,

Aconcagua - sólo východní stěnou

Leze sólo nebo v malém týmu, alpským nebo lehkým expedičním stylem bez kyslíku a výškových nosičů.

