V nemocnici se zraněními skončily starší žena s nezletilou dívkou, které v pondělí 14. října před 16. hodinou v Uherském Hradišti na chodníku srazil řidič fabie. K události došlo v tamní lokalitě Stará Tenice.

Fabií srazil ve Staré Tenici dvě chodkyně. | Foto: Policie ČR

„Pětašedesátiletý řidič fabie jel od vlakového nádraží směrem k sídlišti Stará Tenice. Při projíždění pravotočivé zatáčky prozatím z přesně nezjištěných důvodů přejel do protisměru a následně vyjel až na chodník, kde narazil do starší ženy a nezletilé dívky. Přivolaní záchranáři převezli ženu do Uherskohradišťské nemocnice k ošetření a dívku do nemocnice v Brně,“ informovala mluvčí uherskohradišťských policistů Milena Šabatová.