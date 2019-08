Osobní auto, ve kterém cestovalo pět lidí, se kolem půl páté ráno srazilo s kamionem v úseku mezi Sudoměřicemi a Rohatcem. „Podle dosavadních zjištění řidička osobního auta zřejmě sjela v rovném úseku do protisměru, kde se srazila s protijedoucím kamionem. Policisté nyní vyšetřují příčinu a okolnosti nehody. V době nehody, nebo těsně před ní, mělo kolem projíždět několik aut. Žádáme řidiče, kteří nehodu viděli, nebo by mohli poskytnou záznamy z palubních kamer, aby se ohlásili na policii a pomohli tak nehodu náležitě vyšetřit. Ozvat se mohou na telefon 974 633 260 nebo přímo na linku 158, “ sdělil mluvčí hodonínských policistů Petr Zámečník.

Záchranná služba na místo nehody poslala vrtulník a dvě sanitky. „Dva dospělí a dva chlapci školního věku zemřeli ještě před příjezdem našich posádek. Chlapce se přítomní ještě před naším příjezdem pokoušeli oživovat, ale bez výsledku. Třetí chlapec utrpěl vážná zranění, lékař ho uvedl od umělého spánku a vrtulníkem jsme ho přepravili do brněnské dětské nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranné služby Hedvika Kropáčková.



Oběti nehody museli z auta vystříhat jihomoravští hasiči. „Řidička kamionu vyvázla bez zranění, psychologickou pomoc jí na místě poskytl policejní krizový intervent, “ dodal policejní mluvčí Zámečník.



Na Hodonínsku jde o pátou letošní tragickou nehodu. Naposledy zahynula jedna žena při kolizi tří osobních aut před dvěma týdny v Kyjově. Počet usmrcených lidí při nehodách na Hodonínsku stoupl po pondělní nehodě na osm.



Střet na silnici I/55 přitom patří k vůbec nejhorším tragediím na silnicích jižní Moravy v posledních letech. Čtyři lidé zahynuli v červenci před dvěma lety mezi Strážnicí a Vnorovy rovněž na Hodonínsku. Nehodu tehdy policisté vyšetřovali rok a přizvat museli i soudního znalce. „Ten nakonec určil, že viníkem nehody je řidič osobního vozu Renault, který v důsledku nepřiměřené rychlosti nezvládl průjezd zatáčkou, vyjel do protisměru, kde čelně narazil do osobního auta značky Ford,“ sdělil po skončení vyšetřování Zámečník. Zároveň dodal, že jelikož viník havárie na místě zemřel, museli policisté nakonec celý případ odložit.



Mimořádně tragická byla i havárie osobního auta v květnu před čtyřmi lety nedaleko Miroslavi na Znojemsku. Osobní auto tam začalo po nárazu do betonového mostku u silnice I/53 začalo hořet. Zahynuli všichni čtyři mladí lidé, kteří v autě cestovali.