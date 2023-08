Dramaticky vypadající pondělní dopravní nehoda na hlavní křižovatce v Uherském Brodě rozproudila bouřlivou debatu na sociálních sítích. Odstartovala ji nepravdivá informace o teroristickém útoku u Olšavy a následující série spekulací v diskuzi o tom, co se tam vlastně 14. srpna kolem 14. hodiny na onom frekventovaném místě událo.

Uherský Brod: BMW prorazilo zábradlí na mostě a zůstalo viset nad hladinou řeky Olšavy | Foto: Policie ČR

Šlo přitom o dopravní nehodu, jejíž okolnosti na dotaz Deníku osvětlili až policisté.

„Jednalo se o dopravní nehodu, způsobenou třiačtyřicetiletým mužem za volantem vozidla značky BMW. Řidič tím, že při jízdě ve směru od Bánova na Kunovice vjel do křižovatky na červenou, čelně narazil do protijedoucího vozidla značky Škoda Octavia, jehož řidička jela od Kunovic a odbočovala směrem na Uherský Brod, přičemž měla zelenou. Tak došlo ke střetu vozidel, po kterém bylo BMW odhozeno vpravo mimo komunikaci, kde narazilo do betonového zábradlí řeky Olšavy,“ upřesnila mluvčí policistů Milena Šabatová.

Požár obilného lánu způsobila závada na starém kombajnu

Při dopravní nehodě se podle jejích slov naštěstí nikdo nezranil.

„Dechová zkouška na alkohol byla u řidičů negativní. Škoda je předběžně vyčíslena na 110 tisíc korun,“ dodala Milena Šabatová.