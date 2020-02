K té první došlo těsně před půl desátou večer na začátku Hluku ve směru od Dolního Němčí u odbočky na Vlčnov, v místě, kde před lety po nárazu do svahu ve vysoké rychlosti zahynul řidič a zbytek jeho osádky skončil se zraněními v nemocnici.

Podobný scénář, ale s podstatně šťastnějším koncem měla havárie, k níž došlo v pátek 28. února krátce před půl desátou večer. Podle informací Deníku byla její příčinou rovněž nepřiměřená rychlost.

„Auto asi nezvládlo zatáčku a vyletělo ze silnice. Možná se i přetočilo přes střechu. Vše tomu nasvědčuje,“ sdělil Jan Říha.

Vystoupili střechou

Čilá diskuze rozebírá nehodu na sociálních sítích.

„Oba vystoupili střechou, jen spolujezdec na tom byl hůř. Řidič si posléze ještě zapálil cigaretu. Volal jsem jim záchranku, “ popisuje situaci na facebooku jeden z debatujících s tím, že řidič musel jet více než 150 kilometrů v hodině.

„No to minimálně, když je to odrazilo do příkopy na druhou stranu přes cestu a skončili na koruně stromu,“ naznačuje další z diskutujících. Podle policistů došlo k havárii osobního automobilu, v němž cestovali tři pasažéři.

„Dva byli ročníku 1995 a jeden 1997. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Zranění potvrdil mluvčí krajské Záchranné služby ve Zlíně Petr Olšan.

„Dva zraněné se zhmožděním hrudníku odvezli naše sanitky k ošetření do Uherskohradišťské nemocnice,“ upřesnil.

Dva zranění po srážce s avií

Po srážce s avií nedaleko Bánova na silnici I/50 skončil v poli v sobotu krátce před 16. hodinou osobní automobil. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Uherského Brodu, posíleni jednotkou dobrovolných hasičů ze Starého Hrozenkova.

„Došlo ke zranění dvou osob, které si do své péče převzala posádka zdravotnické záchranné služby,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.