Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Několik set kilometrů od nás na východ zuří bezohledná Putinova válka Rusů vůči Ukrajině se snahou obsadit a sebrat její výsostné území. A zatímco naše země poskytuje statisícům ukrajinským uprchlíkům azyl a ochranu, ukázalo se, že v Čechách a na Moravě se tento solidární přístup ani zdaleka ne všem zamlouvá. Své vykonala fantasmagorická ruská propaganda zacílená do zdejších řad i přežívající sympatie některých našich lidí k myšlenkám socialismu a komunismu.

Věci se však v poslední době začaly formovat do událostí, které překračují hranice tolerovatelného. V naší zemi totiž přibývá útoků na Ukrajince jen proto, že jsou Ukrajinci. Jak si vysvětlit a pobrat to, že chlap za bílého dne zbije do bezvědomí Ukrajinku poté, co přiznala, jaké je národnosti? Že mladíka zmlátili s tím, že jde o Ukrajince?

Zlo získává navrch právě tam, kde se vůči němu nikdo neozve. Právě tam, kde mu mlčící většina umožňuje projevovat se a toxicky zamořovat své okolí móresy, které nám nemohou být vlastní, protože pokud ano, tak pán bůh s námi…